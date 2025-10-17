https://1prime.ru/20251017/tsena-863611763.html
Цена на золото в Японии установила новый рекорд
ТОКИО, 17 окт – ПРАЙМ. Цена на золото в Японии установила новый рекорд, преодолев психологический барьер в 23 тысяч иен (154,75 доллара) за 1 грамм, такую розничную цену установила во вторник одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.
Предыдущий рекорд цены продержался всего три дня – с 14 октября.
