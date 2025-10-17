Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений - 17.10.2025
В России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений
Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно", - говорится в сообщении. "Общий объем экспортной квоты составит почти 18,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 10,6 миллиона тонн, для сложных – более 8 миллионов тонн", - добавили в кабмине. В настоящее время квота на экспорт минудобрений действует до 30 ноября, ее объем составляет 19,2 миллиона тонн.
Погрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Правительство России установило квоты на вывоз минеральных удобрений в период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Согласно подписанному постановлению, они будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
"Общий объем экспортной квоты составит почти 18,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 10,6 миллиона тонн, для сложных – более 8 миллионов тонн", - добавили в кабмине.
В настоящее время квота на экспорт минудобрений действует до 30 ноября, ее объем составляет 19,2 миллиона тонн.
 
