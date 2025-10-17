https://1prime.ru/20251017/ukraina-863611600.html

Журналист рассказал о конфузе делегации Зеленского в Вашингтоне

Журналист рассказал о конфузе делегации Зеленского в Вашингтоне

МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, в рамках визита в Вашингтон встретился с небольшой делегацией сторонников Зеленского, которая включает только двух человек, как отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека", — так он описал это событие. В прикрепленном видео запечатлено, как Ермак и его помощник подходят к маленькой группе людей, держащих проукраинские плакаты и флаг Украины. В среду Андрей Ермак рассказал, что представители украинской делегации в США провели встречу с представителями американских военно-промышленных предприятий, такими как производители ракет Tomahawk и самолетов F-16. До этого президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы на 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский, в свою очередь, выражал надежду на эту встречу, чтобы снова попросить у США дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Тем не менее, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп заявил, что США тоже нуждаются в этих ракетах. Он отметил, что обсудил этот вопрос с Путиным, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.

