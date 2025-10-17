Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист рассказал о конфузе делегации Зеленского в Вашингтоне - 17.10.2025
Журналист рассказал о конфузе делегации Зеленского в Вашингтоне
Журналист рассказал о конфузе делегации Зеленского в Вашингтоне - 17.10.2025, ПРАЙМ
Журналист рассказал о конфузе делегации Зеленского в Вашингтоне
Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, в рамках визита в Вашингтон встретился с небольшой делегацией сторонников Зеленского,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T04:24+0300
2025-10-17T04:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859860207_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bd873e427d043342539520082bca4b18.jpg
МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, в рамках визита в Вашингтон встретился с небольшой делегацией сторонников Зеленского, которая включает только двух человек, как отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека", — так он описал это событие. В прикрепленном видео запечатлено, как Ермак и его помощник подходят к маленькой группе людей, держащих проукраинские плакаты и флаг Украины. В среду Андрей Ермак рассказал, что представители украинской делегации в США провели встречу с представителями американских военно-промышленных предприятий, такими как производители ракет Tomahawk и самолетов F-16. До этого президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы на 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский, в свою очередь, выражал надежду на эту встречу, чтобы снова попросить у США дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Тем не менее, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп заявил, что США тоже нуждаются в этих ракетах. Он отметил, что обсудил этот вопрос с Путиным, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
Журналист рассказал о конфузе делегации Зеленского в Вашингтоне

МОСКВА, 17 октября — ПРАЙМ. Андрей Ермак, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, в рамках визита в Вашингтон встретился с небольшой делегацией сторонников Зеленского, которая включает только двух человек, как отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека", — так он описал это событие.
В прикрепленном видео запечатлено, как Ермак и его помощник подходят к маленькой группе людей, держащих проукраинские плакаты и флаг Украины.
В среду Андрей Ермак рассказал, что представители украинской делегации в США провели встречу с представителями американских военно-промышленных предприятий, такими как производители ракет Tomahawk и самолетов F-16.
До этого президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы на 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Зеленский, в свою очередь, выражал надежду на эту встречу, чтобы снова попросить у США дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk.
Тем не менее, после разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп заявил, что США тоже нуждаются в этих ракетах. Он отметил, что обсудил этот вопрос с Путиным, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
 
