В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа

В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ

В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, может... | 17.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 октября — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, может стать началом конца политической карьеры Владимира Зеленского, как он отметил на своём YouTube-канале."Он (Трамп. — Прим. Ред.) не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры", — сказал аналитик. Меркурис считает, что Зеленский понимает неготовность Трампа передавать вооружение Киеву, но продолжает убеждать американского лидера поддержать его очередную авантюру. "Штатам и так не хватает зенитных ракетных перехватчиков Patriot, которые могут понадобиться в противостояния с Китаем или возобновления конфликта с Ираном. Зачем им Украина? И Зеленский это понимает, но все равно пытается убедить Трампа", — объяснил эксперт. На днях президент Трамп, после переговоров с российским руководителем Владимиром Путиным, заявил, что США нуждаются в ракетах Tomahawk для своих нужд. Он также сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос о возможной передаче ракет противникам России, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.В течение четверга прошёл восьмой и самый длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока американского президента, который длился два с половиной часа. По информации помощника президента Юрия Ушакова, обсуждалась возможность проведения нового саммита, вероятно, в Будапеште, и обострение сотрудничества между странами. Большое внимание уделялось украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России к дипломатическому разрешению вопросов и представил детальную оценку текущей ситуации.

