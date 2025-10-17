Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/ukraina-863614828.html
В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа
В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа
Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, может... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T07:09+0300
2025-10-17T07:09+0300
мировая экономика
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 17 октября — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, может стать началом конца политической карьеры Владимира Зеленского, как он отметил на своём YouTube-канале."Он (Трамп. — Прим. Ред.) не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры", — сказал аналитик. Меркурис считает, что Зеленский понимает неготовность Трампа передавать вооружение Киеву, но продолжает убеждать американского лидера поддержать его очередную авантюру. "Штатам и так не хватает зенитных ракетных перехватчиков Patriot, которые могут понадобиться в противостояния с Китаем или возобновления конфликта с Ираном. Зачем им Украина? И Зеленский это понимает, но все равно пытается убедить Трампа", — объяснил эксперт. На днях президент Трамп, после переговоров с российским руководителем Владимиром Путиным, заявил, что США нуждаются в ракетах Tomahawk для своих нужд. Он также сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос о возможной передаче ракет противникам России, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.В течение четверга прошёл восьмой и самый длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока американского президента, который длился два с половиной часа. По информации помощника президента Юрия Ушакова, обсуждалась возможность проведения нового саммита, вероятно, в Будапеште, и обострение сотрудничества между странами. Большое внимание уделялось украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России к дипломатическому разрешению вопросов и представил детальную оценку текущей ситуации.
https://1prime.ru/20251017/ssha-863614401.html
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863612427.html
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863612281.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, УКРАИНА, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
07:09 17.10.2025
 
В США выступили с предупреждением Зеленскому после беседы Путина и Трампа

Меркурис: отказ Трампа от поставок Tomahawk станет концом для Зеленского

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 октября — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине, по мнению британского аналитика Александра Меркуриса, может стать началом конца политической карьеры Владимира Зеленского, как он отметил на своём YouTube-канале.
"Он (Трамп. — Прим. Ред.) не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры", — сказал аналитик.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
"Мы будем воевать": в США сделали громкое заявление после звонка Путина
07:00
Меркурис считает, что Зеленский понимает неготовность Трампа передавать вооружение Киеву, но продолжает убеждать американского лидера поддержать его очередную авантюру.
"Штатам и так не хватает зенитных ракетных перехватчиков Patriot, которые могут понадобиться в противостояния с Китаем или возобновления конфликта с Ираном. Зачем им Украина? И Зеленский это понимает, но все равно пытается убедить Трампа", — объяснил эксперт.
На днях президент Трамп, после переговоров с российским руководителем Владимиром Путиным, заявил, что США нуждаются в ракетах Tomahawk для своих нужд. Он также сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос о возможной передаче ракет противникам России, и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США
05:12
В течение четверга прошёл восьмой и самый длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока американского президента, который длился два с половиной часа.
По информации помощника президента Юрия Ушакова, обсуждалась возможность проведения нового саммита, вероятно, в Будапеште, и обострение сотрудничества между странами.
Большое внимание уделялось украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность России к дипломатическому разрешению вопросов и представил детальную оценку текущей ситуации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа
05:02
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала