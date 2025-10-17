https://1prime.ru/20251017/ukraina-863623448.html
В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в пятницу в украинском энергохолдинге ДТЭК. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T10:29+0300
2025-10-17T10:29+0300
2025-10-17T10:29+0300
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Экстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в пятницу в украинском энергохолдинге ДТЭК. "В Днепропетровской области применены экстренные отключения… В Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь в своем Telegram-канале сообщило, что экстренные отключения света введены в Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.
