Дефицит бюджета США сократился на 2,3 процента

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в 2025 финансовом году, завершившемся 30 сентября, составил 1,775 триллиона долларов, что на 2,3% меньше, чем дефицит предшествовавшего финансового года, следует из отчета министерства финансов страны. Государственные расходы при этом увеличились на 4,1%, до 7,01 триллиона долларов, доходы - поднялись на 6,4%, до 5,235 триллиона. Годом ранее дефицит составил 1,817 триллиона долларов, расходы - 6,735 триллиона, доходы - 4,918 триллиона. При этом в сентябре был зафиксирован профицит бюджета, который составил 197,95 миллиарда долларов после дефицита в 344,792 миллиарда месяцем ранее. В сентябре прошлого года был зафиксирован профицит в размере 80,289 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце упали на 22,6% в годовом выражении - до 345,713 миллиарда долларов, доходы - увеличились на 3,2% к прошлому году, до 543,663 миллиарда долларов.

