Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума рассмотрит проект о договоре с Венесуэлой в приоритетном порядке - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251017/venesuela-863618439.html
Госдума рассмотрит проект о договоре с Венесуэлой в приоритетном порядке
Госдума рассмотрит проект о договоре с Венесуэлой в приоритетном порядке - 17.10.2025, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит проект о договоре с Венесуэлой в приоритетном порядке
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T08:54+0300
2025-10-17T08:54+0300
политика
россия
венесуэла
рф
вячеслав володин
владимир путин
николас мадуро
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862544711_0:486:5569:3618_1920x0_80_0_0_c12af83c84a5629fd7bbcc4cbeeaed45.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. "Государственная дума обсудит законопроект в приоритетном порядке", – сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет ГД по международным делам. По словам председателя ГД, подписанный договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества. "Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", – добавил Володин. Парламент Венесуэлы уже ратифицировал соглашение. Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.
https://1prime.ru/20250621/sanktsii-858758704.html
венесуэла
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862544711_299:0:5248:3712_1920x0_80_0_0_9da2b88a072edeb8e9996e00f04a4de5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венесуэла, рф, вячеслав володин, владимир путин, николас мадуро, госдума
Политика, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Николас Мадуро, Госдума
08:54 17.10.2025
 
Госдума рассмотрит проект о договоре с Венесуэлой в приоритетном порядке

ГД в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора с Венесуэлой

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
"Государственная дума обсудит законопроект в приоритетном порядке", – сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет ГД по международным делам.
По словам председателя ГД, подписанный договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества.
"Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", – добавил Володин.
Парламент Венесуэлы уже ратифицировал соглашение.
Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
21 июня, 15:09
 
ПолитикаРОССИЯВЕНЕСУЭЛАРФВячеслав ВолодинВладимир ПутинНиколас МадуроГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала