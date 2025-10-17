https://1prime.ru/20251017/venesuela-863618439.html

Госдума рассмотрит проект о договоре с Венесуэлой в приоритетном порядке

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент России Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. "Государственная дума обсудит законопроект в приоритетном порядке", – сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы. Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет ГД по международным делам. По словам председателя ГД, подписанный договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества. "Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", – добавил Володин. Парламент Венесуэлы уже ратифицировал соглашение. Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

