Госдума рассмотрит проект о договоре с Венесуэлой в приоритетном порядке
ГД в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора с Венесуэлой
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
"Государственная дума обсудит законопроект в приоритетном порядке", – сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет ГД по международным делам.
По словам председателя ГД, подписанный договор выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества.
"Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", – добавил Володин.
Парламент Венесуэлы уже ратифицировал соглашение.
Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Договор расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.