Депутат Рады рассказал о провале Зеленского по прибытии в США
2025-10-17T07:34+0300
2025-10-17T07:34+0300
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Украинский депутат Артем Дмитрук в ироничной форме прокомментировал в Telegram-канале визит Владимира Зеленского в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. "Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали „сильно“..." — отметил с сарказмом парламентарий, комментируя соответствующее видео. Ранее RT сообщил, что в Вашингтоне главу киевской администрации встречал только руководитель его офиса Андрей Ермак, в сопровождении нескольких лиц, вероятно, в униформе пилотов, а также генерал американской армии. По версии телеканала, Зеленский мог настоять, чтобы экипаж его самолета приветствовал его на американской территории. В начале недели Дональд Трамп сообщил о своих планах встретиться с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Глава киевского режима, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсуждать запрос о предоставлении дальнобойного вооружения на встрече с президентом США. На прошлой неделе Трамп сказал, что почти принял решение о передаче американских крылатых ракет Украине, но хочет выяснить, каким образом Киев собирается их использовать. Тем не менее, после разговора с Владимиром Путиным о возможной передаче Украине ракет Tomahawk, Трамп отметил, что самим Штатам они необходимы.
07:34 17.10.2025
 
Депутат Рады рассказал о провале Зеленского по прибытии в США

Дмитрук заявил, что визит Зеленского в США начался не очень хорошо

© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Украинский депутат Артем Дмитрук в ироничной форме прокомментировал в Telegram-канале визит Владимира Зеленского в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
"Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали „сильно“..." — отметил с сарказмом парламентарий, комментируя соответствующее видео.
Ранее RT сообщил, что в Вашингтоне главу киевской администрации встречал только руководитель его офиса Андрей Ермак, в сопровождении нескольких лиц, вероятно, в униформе пилотов, а также генерал американской армии.
По версии телеканала, Зеленский мог настоять, чтобы экипаж его самолета приветствовал его на американской территории. В начале недели Дональд Трамп сообщил о своих планах встретиться с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Глава киевского режима, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсуждать запрос о предоставлении дальнобойного вооружения на встрече с президентом США.
На прошлой неделе Трамп сказал, что почти принял решение о передаче американских крылатых ракет Украине, но хочет выяснить, каким образом Киев собирается их использовать. Тем не менее, после разговора с Владимиром Путиным о возможной передаче Украине ракет Tomahawk, Трамп отметил, что самим Штатам они необходимы.
 
