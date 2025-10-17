https://1prime.ru/20251017/vizit-863615533.html

Депутат Рады рассказал о провале Зеленского по прибытии в США

Депутат Рады рассказал о провале Зеленского по прибытии в США - 17.10.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады рассказал о провале Зеленского по прибытии в США

Украинский депутат Артем Дмитрук в ироничной форме прокомментировал в Telegram-канале визит Владимира Зеленского в США для встречи с американским президентом... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T07:34+0300

2025-10-17T07:34+0300

2025-10-17T07:34+0300

украина

вашингтон

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Украинский депутат Артем Дмитрук в ироничной форме прокомментировал в Telegram-канале визит Владимира Зеленского в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. "Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали „сильно“..." — отметил с сарказмом парламентарий, комментируя соответствующее видео. Ранее RT сообщил, что в Вашингтоне главу киевской администрации встречал только руководитель его офиса Андрей Ермак, в сопровождении нескольких лиц, вероятно, в униформе пилотов, а также генерал американской армии. По версии телеканала, Зеленский мог настоять, чтобы экипаж его самолета приветствовал его на американской территории. В начале недели Дональд Трамп сообщил о своих планах встретиться с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме. Глава киевского режима, в свою очередь, выразил надежду, что сможет снова обсуждать запрос о предоставлении дальнобойного вооружения на встрече с президентом США. На прошлой неделе Трамп сказал, что почти принял решение о передаче американских крылатых ракет Украине, но хочет выяснить, каким образом Киев собирается их использовать. Тем не менее, после разговора с Владимиром Путиным о возможной передаче Украине ракет Tomahawk, Трамп отметил, что самим Штатам они необходимы.

украина

вашингтон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин