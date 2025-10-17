https://1prime.ru/20251017/vklad-863590931.html
17.10.2025
Раскрыто, кому придется подтверждать происхождение денег на вкладе
Раскрыто, кому придется подтверждать происхождение денег на вкладе
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. В большинстве случаев при размещении средств на депозите банки не требуют подтверждать происхождение его денег. Но есть исключения, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.Вот ряд случаев, когда банки могут попросить подтвердить источник средств:"Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств", - советует Иваткина.Это может быть справка с места работы, декларация 3-НДФЛ, отчетность ИП, договоры, подтверждающие крупные сделки (например, купли-продажи квартиры, машины, ценных бумаг и др.). Если деньги были получены в качестве подарка, наследства или являются доходом от бизнеса, потребуются соответствующие соглашения, свидетельства или налоговые отчетности."Отнеситесь к указанным банком срокам серьезно. Оперативное предоставление информации ускорит решение вопроса. Отказ или затягивание с предоставлением документов может привести к блокировке счета до выяснения всех обстоятельств", - заключила эксперт.
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. В большинстве случаев при размещении средств на депозите банки не требуют подтверждать происхождение его денег. Но есть исключения, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
Вот ряд случаев, когда банки могут попросить подтвердить источник средств:
- Подозрительная активность. Если действия клиента подпадают под критерии 115-ФЗ и вызывают подозрения в отмывании денег, банк обязан провести тщательную проверку;
- Крупный единовременный взнос. Внесение значительной суммы, особенно если она превышает внутренние лимиты банка, автоматически привлекает внимание. При этом для постоянных клиентов, например, получающих в банке зарплату, вопрос прозрачности решается сам собой — все их финансовые потоки видны кредитной организации и не вызывают вопросов;
- Систематическое пополнение счета. Регулярное зачисление крупных сумм от третьих лиц или компаний также требует объяснения их природы;
- Международные переводы. Средства, поступившие из-за рубежа, всегда находятся под особым контролем из-за повышенных рисков;
- Недостаток информации о клиенте. Если клиент только что открыл счет и сразу вносит большую сумму, не предоставив о себе исчерпывающих данных, это почти гарантированно вызовет дополнительные вопросы.
"Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств", - советует Иваткина.
Это может быть справка с места работы, декларация 3-НДФЛ, отчетность ИП, договоры, подтверждающие крупные сделки (например, купли-продажи квартиры, машины, ценных бумаг и др.). Если деньги были получены в качестве подарка, наследства или являются доходом от бизнеса, потребуются соответствующие соглашения, свидетельства или налоговые отчетности.
"Отнеситесь к указанным банком срокам серьезно. Оперативное предоставление информации ускорит решение вопроса. Отказ или затягивание с предоставлением документов может привести к блокировке счета до выяснения всех обстоятельств", - заключила эксперт.