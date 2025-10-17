https://1prime.ru/20251017/vklad-863590931.html

Раскрыто, кому придется подтверждать происхождение денег на вкладе

Раскрыто, кому придется подтверждать происхождение денег на вкладе - 17.10.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, кому придется подтверждать происхождение денег на вкладе

В большинстве случаев при размещении средств на депозите банки не требуют подтверждать происхождение его денег. Но есть исключения, рассказала агентству "Прайм" | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T03:03+0300

2025-10-17T03:03+0300

2025-10-17T03:03+0300

доход по вкладу

банковский вклад

финансы

банки

общество

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860907643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa38af139f1f829b97aae7168550c94f.jpg

МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. В большинстве случаев при размещении средств на депозите банки не требуют подтверждать происхождение его денег. Но есть исключения, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.Вот ряд случаев, когда банки могут попросить подтвердить источник средств:"Если банк потребовал доказать источник средств, уточните детали: о какой именно операции идет речь, запросите полный и точный перечень документов, которые нужно предоставить. Затем подготовьте доказательства, которые объясняют происхождение средств", - советует Иваткина.Это может быть справка с места работы, декларация 3-НДФЛ, отчетность ИП, договоры, подтверждающие крупные сделки (например, купли-продажи квартиры, машины, ценных бумаг и др.). Если деньги были получены в качестве подарка, наследства или являются доходом от бизнеса, потребуются соответствующие соглашения, свидетельства или налоговые отчетности."Отнеситесь к указанным банком срокам серьезно. Оперативное предоставление информации ускорит решение вопроса. Отказ или затягивание с предоставлением документов может привести к блокировке счета до выяснения всех обстоятельств", - заключила эксперт.

https://1prime.ru/20251003/stavki-863083981.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

доход по вкладу, банковский вклад, финансы, банки, общество , минфин