Белгородские жители не могут получить компенсацию за 2-й поврежденный дом

БЕЛГОРОД, 17 окт - ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жители не могут получить компенсацию за второй объект жилья, поврежденный в результате ударов ВСУ, выразив надежду, что федеральные министры разрешат такие выплаты. По словам губернатора, в Белгородской области 256 семей столкнулись с проблемой, когда из-за действующих правил они не могут получить федеральную компенсацию за второй жилой объект. Гладков привел пример, когда житель приграничного села, вступивший в наследство на дом после смерти матери и получивший выплату за него, теперь не может получить деньги за второй дом, который он строил всю жизнь и где проживала его большая семья. "Если честно, пусть там мои коллеги, министры федеральных министерств, меня простят, считаю, что это неправильно. Эту позицию мы неоднократно озвучивали... Поэтому, надеюсь, что наша позиция на уровне правительства Российской Федерации получит поддержку. Будем доказывать необходимость выплат в полном объёме, исходя из потерянного жилья, которое находилось в собственности людей", - сказал он во время прямой линии. С 2023 года в Белгородской области выполняется поручение президента РФ Владимира Путина по решению жилищного вопроса пострадавших жителей приграничья. Это касается тех, чьё жильё было утрачено после обстрелов ВСУ, и тех, в чьих домах невозможно проживать из-за текущей оперативной обстановки, где территории были закрыты, а люди расселены.

