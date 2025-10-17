Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США призвали молиться после беседы Путина с Трампом - 17.10.2025
В конгрессе США призвали молиться после беседы Путина с Трампом
2025-10-17T07:06+0300
2025-10-17T07:06+0300
украина
будапешт
москва
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
конгресс сша
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Анна Паулина Луна, член Конгресса от Республиканской партии, призвала в соцсети Х молиться за мир после телефонного разговора Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. "Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир", — написала она. В четверг состоялся восьмой по счету и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока американского лидера, который длился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, оба лидера обсудили возможность проведения нового саммита, который вероятно пройдет в Будапеште, а также двухстороннее сотрудничество между странами. Особое внимание они уделили темам украинского кризиса. Путин заявил о приверженности России дипломатическим методам разрешения конфликта и предоставил детальные оценки нынешней ситуации. Также была поднята тема возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Путин подчеркнул, что такое вооружение не изменит ситуации на фронте, но может существенно повредить отношениям между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что необходимо как можно быстрее установить мир на Украине, а также отметил, что завершение конфликта откроет огромные возможности для экономического сотрудничества между Россией и США.
07:06 17.10.2025
 
В конгрессе США призвали молиться после беседы Путина с Трампом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Анна Паулина Луна, член Конгресса от Республиканской партии, призвала в соцсети Х молиться за мир после телефонного разговора Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир", — написала она.
В четверг состоялся восьмой по счету и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока американского лидера, который длился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, оба лидера обсудили возможность проведения нового саммита, который вероятно пройдет в Будапеште, а также двухстороннее сотрудничество между странами.
Особое внимание они уделили темам украинского кризиса. Путин заявил о приверженности России дипломатическим методам разрешения конфликта и предоставил детальные оценки нынешней ситуации. Также была поднята тема возможных поставок ракет Tomahawk Украине.
Путин подчеркнул, что такое вооружение не изменит ситуации на фронте, но может существенно повредить отношениям между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что необходимо как можно быстрее установить мир на Украине, а также отметил, что завершение конфликта откроет огромные возможности для экономического сотрудничества между Россией и США.
 
