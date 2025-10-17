https://1prime.ru/20251017/vuchichi-863609407.html

Вучич поздравил премьера Венгрии с предстоящей встречей Путина и Трампа

Вучич поздравил премьера Венгрии с предстоящей встречей Путина и Трампа

БЕЛГРАД, 17 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также договорился о скорой встрече с главой венгерского правительства. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. "Я разговаривал сегодня вечером с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого поздравил с организацией большой миротворческой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Я пожелал ему больших успехов и выразил уверенность в безукоризненной организации этого исторического события. Мы говорили и о развитии двусторонних отношений и договорились о нашей встрече в предстоящие семь дней", - написал Вучич в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).

2025

