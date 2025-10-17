Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич поздравил премьера Венгрии с предстоящей встречей Путина и Трампа - 17.10.2025
Вучич поздравил премьера Венгрии с предстоящей встречей Путина и Трампа
2025-10-17T01:09+0300
2025-10-17T01:09+0300
БЕЛГРАД, 17 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также договорился о скорой встрече с главой венгерского правительства. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии. "Я разговаривал сегодня вечером с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого поздравил с организацией большой миротворческой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Я пожелал ему больших успехов и выразил уверенность в безукоризненной организации этого исторического события. Мы говорили и о развитии двусторонних отношений и договорились о нашей встрече в предстоящие семь дней", - написал Вучич в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
01:09 17.10.2025
 
Вучич поздравил премьера Венгрии с предстоящей встречей Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа в Будапеште завершилась

БЕЛГРАД, 17 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также договорился о скорой встрече с главой венгерского правительства.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Я разговаривал сегодня вечером с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого поздравил с организацией большой миротворческой встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. Я пожелал ему больших успехов и выразил уверенность в безукоризненной организации этого исторического события. Мы говорили и о развитии двусторонних отношений и договорились о нашей встрече в предстоящие семь дней", - написал Вучич в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская).
 
