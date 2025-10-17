https://1prime.ru/20251017/vulkan-863647396.html

Иранский "зомби-вулкан" проявил активность после 710 тысяч лет сна

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. На юго-востоке Ирана зафиксирована активность вулкана Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет, сообщает Daily Mail."Ученые, изучающие Тафтан <…>, обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев с 2023 по 2024 год, и он еще не утих", — говорится в материале.Исследователи отмечают, что вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.Вулканолог Пабло Гонсалес подчеркнул, что статус Тафтана следует изменить с "потухшего" на "спящий вулкан".По словам ученого, подземное давление растет, что может привести к слабым или мощным выбросам энергии в будущем. Однако исследователи уверяют, что сейчас признаков неминуемого извержения нет.

