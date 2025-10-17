Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иранский "зомби-вулкан" проявил активность после 710 тысяч лет сна - 17.10.2025
Иранский "зомби-вулкан" проявил активность после 710 тысяч лет сна
Иранский "зомби-вулкан" проявил активность после 710 тысяч лет сна - 17.10.2025, ПРАЙМ
Иранский "зомби-вулкан" проявил активность после 710 тысяч лет сна
На юго-востоке Ирана зафиксирована активность вулкана Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет, сообщает Daily Mail. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T19:43+0300
2025-10-17T19:43+0300
в мире
иран
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. На юго-востоке Ирана зафиксирована активность вулкана Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет, сообщает Daily Mail."Ученые, изучающие Тафтан &lt;…&gt;, обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев с 2023 по 2024 год, и он еще не утих", — говорится в материале.Исследователи отмечают, что вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.Вулканолог Пабло Гонсалес подчеркнул, что статус Тафтана следует изменить с "потухшего" на "спящий вулкан".По словам ученого, подземное давление растет, что может привести к слабым или мощным выбросам энергии в будущем. Однако исследователи уверяют, что сейчас признаков неминуемого извержения нет.
иран
Новости
ru-RU
в мире, иран
В мире, ИРАН
19:43 17.10.2025
 
Иранский "зомби-вулкан" проявил активность после 710 тысяч лет сна

DM: вулкан Тафтан в Иране показал признаки пробуждения после 710 тыс. лет

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. На юго-востоке Ирана зафиксирована активность вулкана Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет, сообщает Daily Mail.
"Ученые, изучающие Тафтан <…>, обнаружили, что его вершина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев с 2023 по 2024 год, и он еще не утих", — говорится в материале.
Исследователи отмечают, что вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар.
Вулканолог Пабло Гонсалес подчеркнул, что статус Тафтана следует изменить с "потухшего" на "спящий вулкан".
По словам ученого, подземное давление растет, что может привести к слабым или мощным выбросам энергии в будущем. Однако исследователи уверяют, что сейчас признаков неминуемого извержения нет.
В мире ИРАН
 
 
