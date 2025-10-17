Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.10.2025
Выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 2%
Выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 2% - 17.10.2025, ПРАЙМ
Выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 2%
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в РФ в сентябре вырос на 2% и достиг 361,27 миллиарда рублей в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "ОКБ подвело итоги ипотечного кредитования в сентябре 2025 года. За месяц банки выдали 84,02 тысячи ипотечных кредитов на 361,27 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач осталось практически без изменений, объем вырос на 2%. В сентябре 2024 года было выдано 83,83 тысячи ипотечных кредитов на 354,78 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Согласно данным ОКБ, средний размер ипотечного кредита за год стал больше на 70 тысяч рублей. В сентябре 2024 года он составлял 4,23 миллиона рублей, в сентябре 2025 года - 4,3 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 11 месяцев и составил 257 месяцев в сентябре 2025 года. В сентябре новое жилье заняло 41% от общего количества и 55% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,72 миллиона рублей, средний срок кредитования – 318 месяцев, сообщает ОКБ.
05:26 17.10.2025
 
Выдачи ипотеки в России в сентябре выросли на 2%

ОКБ: объем выдачи ипотеки в сентябре вырос на 2%

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Объем выдач ипотеки в РФ в сентябре вырос на 2% и достиг 361,27 миллиарда рублей в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"ОКБ подвело итоги ипотечного кредитования в сентябре 2025 года. За месяц банки выдали 84,02 тысячи ипотечных кредитов на 361,27 миллиарда рублей. В годовом отношении количество выдач осталось практически без изменений, объем вырос на 2%. В сентябре 2024 года было выдано 83,83 тысячи ипотечных кредитов на 354,78 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Согласно данным ОКБ, средний размер ипотечного кредита за год стал больше на 70 тысяч рублей. В сентябре 2024 года он составлял 4,23 миллиона рублей, в сентябре 2025 года - 4,3 миллиона рублей. Средний срок ипотечного кредитования стал короче на 11 месяцев и составил 257 месяцев в сентябре 2025 года.
В сентябре новое жилье заняло 41% от общего количества и 55% от общего объема ипотечных кредитов. Средний размер кредита на покупку квартиры в новостройке составил 5,72 миллиона рублей, средний срок кредитования – 318 месяцев, сообщает ОКБ.
 
