Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ
Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ по проекту "Сахалин-2", несмотря на давление США, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ по проекту "Сахалин-2", несмотря на давление США, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов. Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва министра финансов США Скотта Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей. "Япония вряд ли пока прекратит поставки сахалинского сжиженного природного газа", - пишет агентство. По словам генерального директора токийской консалтинговой компании Yuri Group Юрия Хамбера, досрочное расторжение контрактов по проекту "Сахалин-2" повлечёт за собой различные штрафные санкции, а обеспечить Японии дополнительные шесть миллионов тонн СПГ в год для замены российского "будет непросто и очень дорого".
