Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ

Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ - 17.10.2025, ПРАЙМ

Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ

17.10.2025

2025-10-17T16:12+0300

2025-10-17T16:12+0300

2025-10-17T16:12+0300

газ

япония

сша

токио

скотт бессент

сахалин-2

мировая экономика

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ по проекту "Сахалин-2", несмотря на давление США, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов. Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва министра финансов США Скотта Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей. "Япония вряд ли пока прекратит поставки сахалинского сжиженного природного газа", - пишет агентство. По словам генерального директора токийской консалтинговой компании Yuri Group Юрия Хамбера, досрочное расторжение контрактов по проекту "Сахалин-2" повлечёт за собой различные штрафные санкции, а обеспечить Японии дополнительные шесть миллионов тонн СПГ в год для замены российского "будет непросто и очень дорого".

япония

сша

токио

2025

газ, япония, сша, токио, скотт бессент, сахалин-2, мировая экономика