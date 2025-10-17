Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ - 17.10.2025
Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ
Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ по проекту "Сахалин-2", несмотря на давление США, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов.
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ по проекту "Сахалин-2", несмотря на давление США, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов. Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва министра финансов США Скотта Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей. "Япония вряд ли пока прекратит поставки сахалинского сжиженного природного газа", - пишет агентство. По словам генерального директора токийской консалтинговой компании Yuri Group Юрия Хамбера, досрочное расторжение контрактов по проекту "Сахалин-2" повлечёт за собой различные штрафные санкции, а обеспечить Японии дополнительные шесть миллионов тонн СПГ в год для замены российского "будет непросто и очень дорого".
Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ, пишут СМИ

Флаг Японии
Флаг Японии
Флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / TerryGeorge
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Япония вряд ли пока прекратит поставки российского СПГ по проекту "Сахалин-2", несмотря на давление США, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси отказался от комментариев относительно призыва министра финансов США Скотта Бессента к Токио отказаться от российских энергоносителей.
"Япония вряд ли пока прекратит поставки сахалинского сжиженного природного газа", - пишет агентство.
По словам генерального директора токийской консалтинговой компании Yuri Group Юрия Хамбера, досрочное расторжение контрактов по проекту "Сахалин-2" повлечёт за собой различные штрафные санкции, а обеспечить Японии дополнительные шесть миллионов тонн СПГ в год для замены российского "будет непросто и очень дорого".
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
Дмитриев рассказал о потерях Европы из-за отказа от российского газа
Вчера, 15:35
 
