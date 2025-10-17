Казахстан намерен продлить запрет на ввоз куриных яиц

https://1prime.ru/20251017/yaytsa-863624443.html
АЛМА-АТА, 17 окт - ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено продлить запрет на ввоз куриных яиц еще на месяц после полугодового моратория, который распространяется на импорт из всех стран, включая государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующий проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов "Открытые НПА". Документ находится на публичном обсуждении до 21 октября и вступит в силу после его официальной публикации. "Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих… на территорию республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию республики Казахстан", - говорится в проекте. В казахстанском минсельхозе ранее сообщали, что с 9 апреля 2025 года был введен шестимесячный мораторий на импорт яиц. До этого, с мая по октябрь 2024 года, ведомство уже вводило аналогичный запрет на ввоз импортных яиц в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.
