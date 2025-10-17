Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в пятницу продолжает сильно расти - 17.10.2025
Курс юаня в пятницу продолжает сильно расти
Курс юаня в пятницу продолжает сильно расти - 17.10.2025
Курс юаня в пятницу продолжает сильно расти
Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжает сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжает сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.59 мск рос на 15 копеек (+1,4%), до 11,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,27-11,46 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,5 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,181 против 7,127 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,0 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в пятницу активно растет второй торговый день подряд, направляясь в район 11,5 рубля. Китайская валюта накануне резко оттолкнулась от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - и ушла на максимумы с 6 октября. "На понижение курса рубля может играть возможное исчерпание избытка предложения валюты, который носил временный характер, и сейчас наблюдается ожидаемая коррекция. В целом же валютная выручка все еще находится под давлением санкционных факторов, геополитической ситуации и низких цен на нефть", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,21% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.58 мск повышалась на 0,1%, до 61,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Геополитические новости пока не оказывают заметное влияние на краткосрочную динамику российского валютного рынка, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург", говоря о факторах курсообразования рубля. Позитивное завершение вчерашних телефонных переговоров президентов РФ и США, а также новости об их встрече, способной ощутимо улучшить геополитическую ситуацию, почти не повлияли позитивно на курс рубля, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Дело в том, что он и так долгое время находится на слишком высоком уровне, особенно с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Существенный вклад в эту аномалию вносят проблемы с импортом, вызванные санкциями и геополитикой. Это препятствие для поставок товаров из-за рубежа в связи с геополитическим потеплением может существенно уменьшиться, что повысит спрос на иностранную валюту", - добавляет он.
18:16 17.10.2025
 
Курс юаня в пятницу продолжает сильно расти

Курс юаня в пятницу продолжает сильно расти, направляясь в район 11,5 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжает сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.59 мск рос на 15 копеек (+1,4%), до 11,35 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,27-11,46 рубля.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Официальный курс доллара с субботы вырос на 1,9 рубля
17:35
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,5 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,181 против 7,127 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,8%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,0 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в пятницу активно растет второй торговый день подряд, направляясь в район 11,5 рубля. Китайская валюта накануне резко оттолкнулась от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - и ушла на максимумы с 6 октября.
"На понижение курса рубля может играть возможное исчерпание избытка предложения валюты, который носил временный характер, и сейчас наблюдается ожидаемая коррекция. В целом же валютная выручка все еще находится под давлением санкционных факторов, геополитической ситуации и низких цен на нефть", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,19% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,21% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 17.58 мск повышалась на 0,1%, до 61,1 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Геополитические новости пока не оказывают заметное влияние на краткосрочную динамику российского валютного рынка, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург", говоря о факторах курсообразования рубля.
Позитивное завершение вчерашних телефонных переговоров президентов РФ и США, а также новости об их встрече, способной ощутимо улучшить геополитическую ситуацию, почти не повлияли позитивно на курс рубля, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Дело в том, что он и так долгое время находится на слишком высоком уровне, особенно с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Существенный вклад в эту аномалию вносят проблемы с импортом, вызванные санкциями и геополитикой. Это препятствие для поставок товаров из-за рубежа в связи с геополитическим потеплением может существенно уменьшиться, что повысит спрос на иностранную валюту", - добавляет он.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 9,4 миллиарда рублей
10:56
 
