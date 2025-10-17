https://1prime.ru/20251017/yuan-863646889.html
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,38 руб
2025-10-17T19:26+0300
рынок
мировая экономика
юань
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю упал по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,38 рубля. За неделю юань повысился на 4 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,94-11,46 рубля.
