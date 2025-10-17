Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,38 руб - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/yuan-863646889.html
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,38 руб
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,38 руб - 17.10.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,38 руб
Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю упал по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,38 рубля, следует из данных Московской... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T19:26+0300
2025-10-17T19:26+0300
рынок
мировая экономика
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю упал по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,38 рубля. За неделю юань повысился на 4 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,94-11,46 рубля.
https://1prime.ru/20251017/dollar-863643724.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, юань
Рынок, Мировая экономика, юань
19:26 17.10.2025
 
Юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,38 руб

Китайский юань на Мосбирже завершил неделю ростом до 11,38 руб

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю упал по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,38 рубля.
За неделю юань повысился на 4 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,94-11,46 рубля.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Стоимость доллара растет к другим основным мировым валютам
17:45
 
РынокМировая экономикаюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала