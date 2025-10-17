https://1prime.ru/20251017/yuan-863649981.html

Курс юаня на Мосбирже продолжает расти второй день подряд

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжил сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,5 рубля. За неделю юань повысился на 4 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,94-11,46 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в пятницу активно рос второй торговый день подряд, направляясь в район уровня 11,5 рубля. Китайская валюта накануне резко оттолкнулась от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - и ушла на максимумы с 6 октября. Однако к закрытию сессии юань немного сполз вниз с локальных максимумов. "Импульс укрепления рубля был временным, его мог спровоцировать заход крупного продавца валют. На "тонком" рынке баланс сил могут менять относительно небольшие объемы операций. Сейчас рубль возвращается в прежнюю траекторию умеренного ослабления", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал" . Внешние факторы формировали нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.51 мск росла на 0,2%, до 61,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Волатильность на финансовых рынках в течение следующей недели может быть высокой под влиянием более активного внешнего новостного фона, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "В течение следующей недели курс доллара может находиться в интервале 80-84 рублей, юаня - 11,2-11,7 рубля", - оценивает она. По прогнозам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, на сессию понедельника ориентиры для курса доллара - 80-82 рубля, евро - 93-95 рублей, юаня - 11,2-11,6 рубля соответственно. Рубль, видимо, достиг пика и начал сильно охлаждаться, добавляет она.

