Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня на Мосбирже продолжает расти второй день подряд - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/yuan-863649981.html
Курс юаня на Мосбирже продолжает расти второй день подряд
Курс юаня на Мосбирже продолжает расти второй день подряд - 17.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже продолжает расти второй день подряд
Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжил сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T21:12+0300
2025-10-17T21:12+0300
рынок
торги
сша
александр бахтин
наталья ващелюк
ук "первая"
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжил сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,38 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,5 рубля. За неделю юань повысился на 4 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,94-11,46 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в пятницу активно рос второй торговый день подряд, направляясь в район уровня 11,5 рубля. Китайская валюта накануне резко оттолкнулась от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - и ушла на максимумы с 6 октября. Однако к закрытию сессии юань немного сполз вниз с локальных максимумов. "Импульс укрепления рубля был временным, его мог спровоцировать заход крупного продавца валют. На "тонком" рынке баланс сил могут менять относительно небольшие объемы операций. Сейчас рубль возвращается в прежнюю траекторию умеренного ослабления", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал" . Внешние факторы формировали нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.51 мск росла на 0,2%, до 61,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Волатильность на финансовых рынках в течение следующей недели может быть высокой под влиянием более активного внешнего новостного фона, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "В течение следующей недели курс доллара может находиться в интервале 80-84 рублей, юаня - 11,2-11,7 рубля", - оценивает она. По прогнозам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, на сессию понедельника ориентиры для курса доллара - 80-82 рубля, евро - 93-95 рублей, юаня - 11,2-11,6 рубля соответственно. Рубль, видимо, достиг пика и начал сильно охлаждаться, добавляет она.
https://1prime.ru/20251017/kurs-863643550.html
https://1prime.ru/20251017/yuani-863624279.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8576f189f9103ee432f463143d1a6448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, александр бахтин, наталья ващелюк, ук "первая", мировая экономика
Рынок, Торги, США, Александр Бахтин, Наталья Ващелюк, УК "Первая", Мировая экономика
21:12 17.10.2025
 
Курс юаня на Мосбирже продолжает расти второй день подряд

Курс юаня продолжил сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу продолжил сильно расти вторую сессию подряд, направляясь в район 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 18 копеек, до 11,38 рубля.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Официальный курс доллара с субботы вырос на 1,9 рубля
17:35
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,5 рубля.
За неделю юань повысился на 4 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,94-11,46 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань на Мосбирже в пятницу активно рос второй торговый день подряд, направляясь в район уровня 11,5 рубля. Китайская валюта накануне резко оттолкнулась от минимума с июля - в районе 10,94 рубля - и ушла на максимумы с 6 октября. Однако к закрытию сессии юань немного сполз вниз с локальных максимумов.
"Импульс укрепления рубля был временным, его мог спровоцировать заход крупного продавца валют. На "тонком" рынке баланс сил могут менять относительно небольшие объемы операций. Сейчас рубль возвращается в прежнюю траекторию умеренного ослабления", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал" .
Внешние факторы формировали нейтральный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.51 мск росла на 0,2%, до 61,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,9 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Волатильность на финансовых рынках в течение следующей недели может быть высокой под влиянием более активного внешнего новостного фона, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
"В течение следующей недели курс доллара может находиться в интервале 80-84 рублей, юаня - 11,2-11,7 рубля", - оценивает она.
По прогнозам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, на сессию понедельника ориентиры для курса доллара - 80-82 рубля, евро - 93-95 рублей, юаня - 11,2-11,6 рубля соответственно. Рубль, видимо, достиг пика и начал сильно охлаждаться, добавляет она.
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
ЦБ продал юаней на внутреннем рынке на 9,4 миллиарда рублей
10:56
 
РынокТоргиСШААлександр БахтинНаталья ВащелюкУК "Первая"Мировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала