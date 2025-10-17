Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251017/yukos-863629298.html
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию РФ, оставив в силе решение о выплате экс-акционерам ЮКОСА более 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T12:34+0300
2025-10-17T12:42+0300
происшествия
россия
финансы
нидерланды
рф
амстердам
верховный суд
юкос
https://cdnn.1prime.ru/img/82655/65/826556542_0:120:2900:1751_1920x0_80_0_0_f8fa576c31cf897c11cda9c1b983f05f.jpg
ГААГА, 17 окт - ПРАЙМ. Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию РФ, оставив в силе решение о выплате экс-акционерам ЮКОСА более 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении инстанции."Верховный суд отклоняет кассационную жалобу и обязывает РФ оплатить расходы на кассационное разбирательство, которые оцениваются в 16 410 евро", - говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы.В апреле 2025 года генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов.В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
https://1prime.ru/20240125/842884566.html
нидерланды
рф
амстердам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82655/65/826556542_202:0:2698:1872_1920x0_80_0_0_b9ec8bc96a0888867bb4eb31f27a1790.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, нидерланды, рф, амстердам, верховный суд, юкос
Происшествия, РОССИЯ, Финансы, НИДЕРЛАНДЫ, РФ, Амстердам, Верховный суд, ЮКОС
12:34 17.10.2025 (обновлено: 12:42 17.10.2025)
 
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение по делу бывших акционеров ЮКОСа

© AFP / Maxim MarmurВывеска нефтяной компании "Юкос"
Вывеска нефтяной компании Юкос - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Вывеска нефтяной компании "Юкос". Архивное фото
© AFP / Maxim Marmur
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГААГА, 17 окт - ПРАЙМ. Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию РФ, оставив в силе решение о выплате экс-акционерам ЮКОСА более 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении инстанции.
"Верховный суд отклоняет кассационную жалобу и обязывает РФ оплатить расходы на кассационное разбирательство, которые оцениваются в 16 410 евро", - говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.
Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы.
В апреле 2025 года генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов.
Логотип нефтяной компании ЮКОС - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2024
Поселок с домами создателей ЮКОСа обращен в доход государства, пишет СМИ
25 января 2024, 06:26
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.
Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
 
ПроисшествияРОССИЯФинансыНИДЕРЛАНДЫРФАмстердамВерховный судЮКОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала