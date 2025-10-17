https://1prime.ru/20251017/yukos-863629298.html
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа
ГААГА, 17 окт - ПРАЙМ. Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию РФ, оставив в силе решение о выплате экс-акционерам ЮКОСА более 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении инстанции."Верховный суд отклоняет кассационную жалобу и обязывает РФ оплатить расходы на кассационное разбирательство, которые оцениваются в 16 410 евро", - говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы.В апреле 2025 года генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов.В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
