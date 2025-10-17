https://1prime.ru/20251017/zelenskij-863610983.html
Зеленский и его делегация удивились заявлению Трампа о встрече с Путиным
2025-10-17T03:49+0300
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и его делегация, прилетевшие на встречу с президентом США Дональдом Трампом с "очень оптимистичным" настроем, удивились заявлению главы Белого дома о его разговоре с российским президентом Владимиром Путиным и их договоренности о будущей встрече, пишет американский портал Axios.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала этого года. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
"Зеленский, прибывший в четверг днем в Вашингтон, был в последнее время очень оптимистично настроен в отношении запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить дальнобойные ракеты Tomahawk. Но вскоре после приземления на военной авиабазе Эндрюс... (Зеленский - ред.) и его команда с удивлением увидели объявление Трампа о том, что он поговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии", - говорится в материале портала.
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
