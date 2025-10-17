Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863612281.html
В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа
В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа
Беседа главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировала, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с лидером... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T05:02+0300
2025-10-17T05:02+0300
вашингтон
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Беседа главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировала, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с лидером Соединенных Штатов не получит ракеты Tomahawk, заявил в эфире телеканала Welt журналист Михаэль Вёльнвебер. "Когда Владимир Зеленский будет здесь (в Вашингтоне. — Прим.Ред.), он не получит обещаний предоставить ему Tomahawk, потому что это была чрезвычайно успешная беседа", — отметил он. Репортер также пояснил, что на фоне последних контактов между двумя лидерами практически немыслимо представить, чтобы США удовлетворили запросы украинского руководства. "Трудно представить, что американцы сейчас будут подливать масло в огонь и предоставлять ракеты, которых так сильно желают украинцы", — резюмировал Вёльнвебер. В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока пребывания американского президента в должности, который длился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили возможность нового саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и вопросы сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено вопросам украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому решению конфликта и дал подробные оценки текущей ситуации. Также обсуждалась тема возможных поставок ракеты Tomahawk Украине. Путин отметил в разговоре, что такое вооружение не изменит расклад сил на поле боя, но может серьезно ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, многократно подчеркнул важность скорейшего достижения мира в Украине и выразил мнение, что урегулирование конфликта может открыть огромные возможности для экономического взаимодействия России и США.
вашингтон
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вашингтон, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
05:02 17.10.2025
 
В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа

Welt: разговор Путина с Трампом показал, что Зеленский ничего не получит то, что просит

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Беседа главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировала, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с лидером Соединенных Штатов не получит ракеты Tomahawk, заявил в эфире телеканала Welt журналист Михаэль Вёльнвебер.
"Когда Владимир Зеленский будет здесь (в Вашингтоне. — Прим.Ред.), он не получит обещаний предоставить ему Tomahawk, потому что это была чрезвычайно успешная беседа", — отметил он.
Репортер также пояснил, что на фоне последних контактов между двумя лидерами практически немыслимо представить, чтобы США удовлетворили запросы украинского руководства.
"Трудно представить, что американцы сейчас будут подливать масло в огонь и предоставлять ракеты, которых так сильно желают украинцы", — резюмировал Вёльнвебер.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока пребывания американского президента в должности, который длился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили возможность нового саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и вопросы сотрудничества между двумя странами.
Особое внимание было уделено вопросам украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому решению конфликта и дал подробные оценки текущей ситуации. Также обсуждалась тема возможных поставок ракеты Tomahawk Украине.
Путин отметил в разговоре, что такое вооружение не изменит расклад сил на поле боя, но может серьезно ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, многократно подчеркнул важность скорейшего достижения мира в Украине и выразил мнение, что урегулирование конфликта может открыть огромные возможности для экономического взаимодействия России и США.
 
ВАШИНГТОНСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала