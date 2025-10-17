В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа
Welt: разговор Путина с Трампом показал, что Зеленский ничего не получит то, что просит
Владимир Зеленский
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Беседа главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировала, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с лидером Соединенных Штатов не получит ракеты Tomahawk, заявил в эфире телеканала Welt журналист Михаэль Вёльнвебер.
"Когда Владимир Зеленский будет здесь (в Вашингтоне. — Прим.Ред.), он не получит обещаний предоставить ему Tomahawk, потому что это была чрезвычайно успешная беседа", — отметил он.
Репортер также пояснил, что на фоне последних контактов между двумя лидерами практически немыслимо представить, чтобы США удовлетворили запросы украинского руководства.
"Трудно представить, что американцы сейчас будут подливать масло в огонь и предоставлять ракеты, которых так сильно желают украинцы", — резюмировал Вёльнвебер.
В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока пребывания американского президента в должности, который длился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили возможность нового саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и вопросы сотрудничества между двумя странами.
Особое внимание было уделено вопросам украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому решению конфликта и дал подробные оценки текущей ситуации. Также обсуждалась тема возможных поставок ракеты Tomahawk Украине.
Путин отметил в разговоре, что такое вооружение не изменит расклад сил на поле боя, но может серьезно ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, многократно подчеркнул важность скорейшего достижения мира в Украине и выразил мнение, что урегулирование конфликта может открыть огромные возможности для экономического взаимодействия России и США.