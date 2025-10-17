https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863612281.html

В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа

В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ

В ФРГ рассказали, что получит Зеленский после разговора Путина и Трампа

Беседа главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировала, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с лидером... | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T05:02+0300

2025-10-17T05:02+0300

2025-10-17T05:02+0300

вашингтон

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Беседа главы России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировала, что Владимир Зеленский на предстоящей встрече с лидером Соединенных Штатов не получит ракеты Tomahawk, заявил в эфире телеканала Welt журналист Михаэль Вёльнвебер. "Когда Владимир Зеленский будет здесь (в Вашингтоне. — Прим.Ред.), он не получит обещаний предоставить ему Tomahawk, потому что это была чрезвычайно успешная беседа", — отметил он. Репортер также пояснил, что на фоне последних контактов между двумя лидерами практически немыслимо представить, чтобы США удовлетворили запросы украинского руководства. "Трудно представить, что американцы сейчас будут подливать масло в огонь и предоставлять ракеты, которых так сильно желают украинцы", — резюмировал Вёльнвебер. В четверг состоялся восьмой и самый продолжительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго срока пребывания американского президента в должности, который длился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры двух стран обсудили возможность нового саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште, и вопросы сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено вопросам украинского кризиса. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическому решению конфликта и дал подробные оценки текущей ситуации. Также обсуждалась тема возможных поставок ракеты Tomahawk Украине. Путин отметил в разговоре, что такое вооружение не изменит расклад сил на поле боя, но может серьезно ухудшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, многократно подчеркнул важность скорейшего достижения мира в Украине и выразил мнение, что урегулирование конфликта может открыть огромные возможности для экономического взаимодействия России и США.

вашингтон

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вашингтон, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин