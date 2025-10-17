Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США - 17.10.2025
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США
По сообщению RT в Telegram-канале, при прибытии Владимира Зеленского в Соединенные Штаты его встретил лишь Андрей Ермак. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. По сообщению RT в Telegram-канале, при прибытии Владимира Зеленского в Соединенные Штаты его встретил лишь Андрей Ермак. "Зеленского по прибытии в США встретил... глава его офиса Ермак", — говорится в публикации. На опубликованных кадрах можно увидеть, что кроме Ермака, украинского лидера приветствуют люди в, вероятно, форме пилотов, а также американский генерал.По утверждению телеканала, Зеленский мог попросить экипаж своего самолета встретить его на американской земле, чтобы придать значимости его визиту.В начале недели Дональд Трамп сообщил, что намеревается 17 октября провести встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима выразил надежду, что продолжит настаивать на получении дальнобойного оружия в ходе встречи с руководителем Соединенных Штатов. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически решил вопрос о поставках американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, какими будут их намерения по их использованию.
США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, RT
05:12 17.10.2025
 
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. По сообщению RT в Telegram-канале, при прибытии Владимира Зеленского в Соединенные Штаты его встретил лишь Андрей Ермак.
"Зеленского по прибытии в США встретил... глава его офиса Ермак", — говорится в публикации.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что кроме Ермака, украинского лидера приветствуют люди в, вероятно, форме пилотов, а также американский генерал.
По утверждению телеканала, Зеленский мог попросить экипаж своего самолета встретить его на американской земле, чтобы придать значимости его визиту.
В начале недели Дональд Трамп сообщил, что намеревается 17 октября провести встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима выразил надежду, что продолжит настаивать на получении дальнобойного оружия в ходе встречи с руководителем Соединенных Штатов.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически решил вопрос о поставках американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, какими будут их намерения по их использованию.
 
Заголовок открываемого материала