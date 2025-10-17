https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863612427.html
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США - 17.10.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США
По сообщению RT в Telegram-канале, при прибытии Владимира Зеленского в Соединенные Штаты его встретил лишь Андрей Ермак. | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T05:12+0300
2025-10-17T05:12+0300
2025-10-17T05:12+0300
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. По сообщению RT в Telegram-канале, при прибытии Владимира Зеленского в Соединенные Штаты его встретил лишь Андрей Ермак. "Зеленского по прибытии в США встретил... глава его офиса Ермак", — говорится в публикации. На опубликованных кадрах можно увидеть, что кроме Ермака, украинского лидера приветствуют люди в, вероятно, форме пилотов, а также американский генерал.По утверждению телеканала, Зеленский мог попросить экипаж своего самолета встретить его на американской земле, чтобы придать значимости его визиту.В начале недели Дональд Трамп сообщил, что намеревается 17 октября провести встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь, глава киевского режима выразил надежду, что продолжит настаивать на получении дальнобойного оружия в ходе встречи с руководителем Соединенных Штатов. На прошлой неделе Трамп заявил, что практически решил вопрос о поставках американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, какими будут их намерения по их использованию.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, rt
США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, RT
СМИ: Зеленского никто не встретил, когда он прибыл в США
RT: Зеленского в США не встретил никто, кроме Ермака