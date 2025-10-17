Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли, чем обернулся для Зеленского разговор Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863615393.html
В США раскрыли, чем обернулся для Зеленского разговор Путина и Трампа
В США раскрыли, чем обернулся для Зеленского разговор Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли, чем обернулся для Зеленского разговор Путина и Трампа
Журнал Newsweek сообщает, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом заставил окружение... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T07:25+0300
2025-10-17T07:25+0300
украина
сша
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
newsweek
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Журнал Newsweek сообщает, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом заставил окружение Владимира Зеленского пересмотреть свои планы. "Однако эта работа (Подготовка к переговорам Зеленского с президентом США. — Прим. Ред.) быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского", — сообщается в статье. Издание указывает, что это непредвиденное событие вызвало сомнения среди украинских и западных аналитиков относительно дальнейшей роли главы киевской администрации в разрешении украинского конфликта, в том числе, поставило под вопрос, возможно ли объявление о поставках ракет Tomahawk Украине на предстоящей встрече Зеленского с президентом США. В четверг состоялся восьмой и самый длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго президентского срока Трампа, который длился два с половиной часа. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили возможный новый саммит, который предположительно может пройти в Будапеште, и вопросы двустороннего сотрудничества. Они уделили особое внимание кризису в Украине. Путин выразил приверженность России к дипломатическим методам разрешения конфликта и дал детальное описание текущей ситуации. Также был обсужден вопрос о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул в разговоре, что такое вооружение не окажет значительного влияния на ход боевых действий, но может нанести серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, newsweek, владимир зеленский
УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Дональд Трамп, Newsweek, Владимир Зеленский
07:25 17.10.2025
 
В США раскрыли, чем обернулся для Зеленского разговор Путина и Трампа

Newsweek: окружение Зеленского усомнилось в своих планах после разговора Путина и Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Журнал Newsweek сообщает, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом заставил окружение Владимира Зеленского пересмотреть свои планы.
"Однако эта работа (Подготовка к переговорам Зеленского с президентом США. — Прим. Ред.) быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского", — сообщается в статье.
Издание указывает, что это непредвиденное событие вызвало сомнения среди украинских и западных аналитиков относительно дальнейшей роли главы киевской администрации в разрешении украинского конфликта, в том числе, поставило под вопрос, возможно ли объявление о поставках ракет Tomahawk Украине на предстоящей встрече Зеленского с президентом США.
В четверг состоялся восьмой и самый длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго президентского срока Трампа, который длился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили возможный новый саммит, который предположительно может пройти в Будапеште, и вопросы двустороннего сотрудничества. Они уделили особое внимание кризису в Украине. Путин выразил приверженность России к дипломатическим методам разрешения конфликта и дал детальное описание текущей ситуации. Также был обсужден вопрос о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул в разговоре, что такое вооружение не окажет значительного влияния на ход боевых действий, но может нанести серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.
 
УКРАИНАСШАВАШИНГТОНВладимир ПутинДональд ТрампNewsweekВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала