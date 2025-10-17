В США раскрыли, чем обернулся для Зеленского разговор Путина и Трампа
Newsweek: окружение Зеленского усомнилось в своих планах после разговора Путина и Трампа
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Журнал Newsweek сообщает, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом заставил окружение Владимира Зеленского пересмотреть свои планы.
"Однако эта работа (Подготовка к переговорам Зеленского с президентом США. — Прим. Ред.) быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского", — сообщается в статье.
Издание указывает, что это непредвиденное событие вызвало сомнения среди украинских и западных аналитиков относительно дальнейшей роли главы киевской администрации в разрешении украинского конфликта, в том числе, поставило под вопрос, возможно ли объявление о поставках ракет Tomahawk Украине на предстоящей встрече Зеленского с президентом США.
В четверг состоялся восьмой и самый длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с начала второго президентского срока Трампа, который длился два с половиной часа.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили возможный новый саммит, который предположительно может пройти в Будапеште, и вопросы двустороннего сотрудничества. Они уделили особое внимание кризису в Украине. Путин выразил приверженность России к дипломатическим методам разрешения конфликта и дал детальное описание текущей ситуации. Также был обсужден вопрос о возможной поставке Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул в разговоре, что такое вооружение не окажет значительного влияния на ход боевых действий, но может нанести серьезный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.