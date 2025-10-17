Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа - 17.10.2025
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа - 17.10.2025, ПРАЙМ
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский впадут в истерику по поводу предстоящей встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой... | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский впадут в истерику по поводу предстоящей встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, такую точку зрения озвучил британский дипломат Ян Прауд в социальной сети X."Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. &lt;…&gt; Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский", — написал он. Как отметил специалист, Будапешт представляет собой единственное разумное место на европейском континенте для проведения встречи двух лидеров.В четверг прошел восьмой и наиболее длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с момента начала второго президентского срока в США, его продолжительность составила два с половиной часа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главы двух государств обсудили предстоящий саммит, который, скорее всего, состоится в Будапеште, а также двустороннее сотрудничество.Руководитель Белого дома после беседы объявил о планах организовать встречу с Путиным в венгерской столице. Ушаков, со своей стороны, сообщил, что российский лидер сразу одобрил эту инициативу.
07:44 17.10.2025
 
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский впадут в истерику по поводу предстоящей встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, такую точку зрения озвучил британский дипломат Ян Прауд в социальной сети X.
"Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский", — написал он. Как отметил специалист, Будапешт представляет собой единственное разумное место на европейском континенте для проведения встречи двух лидеров.
В четверг прошел восьмой и наиболее длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с момента начала второго президентского срока в США, его продолжительность составила два с половиной часа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главы двух государств обсудили предстоящий саммит, который, скорее всего, состоится в Будапеште, а также двустороннее сотрудничество.
Руководитель Белого дома после беседы объявил о планах организовать встречу с Путиным в венгерской столице. Ушаков, со своей стороны, сообщил, что российский лидер сразу одобрил эту инициативу.
 
Заголовок открываемого материала