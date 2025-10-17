https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863615666.html
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза и Владимир Зеленский впадут в истерику по поводу предстоящей встречи российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште, такую точку зрения озвучил британский дипломат Ян Прауд в социальной сети X."Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский", — написал он. Как отметил специалист, Будапешт представляет собой единственное разумное место на европейском континенте для проведения встречи двух лидеров.В четверг прошел восьмой и наиболее длительный телефонный разговор между Трампом и Путиным с момента начала второго президентского срока в США, его продолжительность составила два с половиной часа. По словам помощника президента Юрия Ушакова, главы двух государств обсудили предстоящий саммит, который, скорее всего, состоится в Будапеште, а также двустороннее сотрудничество.Руководитель Белого дома после беседы объявил о планах организовать встречу с Путиным в венгерской столице. Ушаков, со своей стороны, сообщил, что российский лидер сразу одобрил эту инициативу.
