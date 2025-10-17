https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863636637.html

Журналист высмеял попытку Киева скрыть неловкость Зеленского в США

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Украинская сторона попыталась замаскировать тот факт, что по прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон его не встретили представители администрации президента США Дональда Трампа, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев", — отметил журналист.Боуз подчеркнул, что произошедший конфуз попытались скрыть, показав на видео, как Зеленского якобы встречает его собственная команда, включая пилота самолета.Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что делегация Киева провела переговоры с представителями американских оборонных компаний, производящих, в частности, ракеты Tomahawk и истребители F-16.Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. При этом глава украинского режима выражал надежду обсудить поставки дальнобойного вооружения, включая ракеты Tomahawk. Однако накануне Трамп, после разговора с Владимиром Путиным, отметил, что США сами нуждаются в этих вооружениях. По словам американского лидера, он обсудил этот вопрос с российским президентом, которому, как он добавил, "эта идея не понравилась".

