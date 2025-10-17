Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист высмеял попытку Киева скрыть неловкость Зеленского в США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял попытку Киева скрыть неловкость Зеленского в США
Журналист высмеял попытку Киева скрыть неловкость Зеленского в США - 17.10.2025, ПРАЙМ
Журналист высмеял попытку Киева скрыть неловкость Зеленского в США
Украинская сторона попыталась замаскировать тот факт, что по прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон его не встретили представители администрации президента... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T15:26+0300
2025-10-17T15:26+0300
вашингтон
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
f-16
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Украинская сторона попыталась замаскировать тот факт, что по прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон его не встретили представители администрации президента США Дональда Трампа, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев", — отметил журналист.Боуз подчеркнул, что произошедший конфуз попытались скрыть, показав на видео, как Зеленского якобы встречает его собственная команда, включая пилота самолета.Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что делегация Киева провела переговоры с представителями американских оборонных компаний, производящих, в частности, ракеты Tomahawk и истребители F-16.Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. При этом глава украинского режима выражал надежду обсудить поставки дальнобойного вооружения, включая ракеты Tomahawk. Однако накануне Трамп, после разговора с Владимиром Путиным, отметил, что США сами нуждаются в этих вооружениях. По словам американского лидера, он обсудил этот вопрос с российским президентом, которому, как он добавил, "эта идея не понравилась".
вашингтон
киев
сша
вашингтон, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, f-16, в мире
ВАШИНГТОН, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, F-16, В мире
15:26 17.10.2025
 
Журналист высмеял попытку Киева скрыть неловкость Зеленского в США

Боуз: по прибытии в Вашингтон Зеленского не встретили американские представители

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Украинская сторона попыталась замаскировать тот факт, что по прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон его не встретили представители администрации президента США Дональда Трампа, сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Когда наркофюрер прибыл в Вашингтон, на взлетно-посадочной полосе не было ни почетного караула, ни какого-либо организованного приема со стороны американцев", — отметил журналист.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В Британии раскрыли, как Путин ударил по Зеленскому
11:40
Боуз подчеркнул, что произошедший конфуз попытались скрыть, показав на видео, как Зеленского якобы встречает его собственная команда, включая пилота самолета.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что делегация Киева провела переговоры с представителями американских оборонных компаний, производящих, в частности, ракеты Tomahawk и истребители F-16.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. При этом глава украинского режима выражал надежду обсудить поставки дальнобойного вооружения, включая ракеты Tomahawk. Однако накануне Трамп, после разговора с Владимиром Путиным, отметил, что США сами нуждаются в этих вооружениях. По словам американского лидера, он обсудил этот вопрос с российским президентом, которому, как он добавил, "эта идея не понравилась".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В Британии рассказали о состоянии Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
07:44
 
ВАШИНГТОН Киев США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин F-16 В мире
 
 
