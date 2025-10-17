https://1prime.ru/20251017/zelenskiy-863647233.html

На Западе оценили положение Зеленского после разговора Трампа и Путина

МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Зеленский оказался в плачевном положении после телефонного разговора президентов России и США, пишет Washington Examiner."Надежды Зеленского убедить Трампа дать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, которые могут стрелять более чем на 1500 километров вглубь России, кажется, разбиты после телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина", — отмечает издание.В материале подчеркивается, что Зеленский планировал надавить на Трампа во время встречи в пятницу, чтобы расширить военную помощь Украине.WE также приводит мнение старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Далибора Рохака о том, что шансы Украины на получение Tomahawk "действительно снизились", добавляя, что Трамп "всегда скептически относился к идее помощи Украине".Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о встрече украинской делегации с представителями американских оборонных компаний, которые производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Зеленским в Белом доме. Глава украинского государства заявлял, что надеется обсудить с американским лидером поставки дальнобойного оружия, включая Tomahawk. Однако после разговора с Путиным Трамп отметил, что США сами нуждаются в этих ракетах, и, по его словам, российскому лидеру идея предоставления оружия Украине "не понравилась".

