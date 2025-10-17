https://1prime.ru/20251017/zhile-863632101.html
В Сбербанке предупредили о росте цен на жилье выше инфляции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Недвижимость. Цены на жилье в России могут начать расти темпами выше инфляции уже с конца 2026 года, считает старший управляющий директор - директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина. По ее словам, в настоящее время на фоне высокой ключевой ставки из экономики ушел спрос, обусловленный потребительским кредитом. "У потребителей образовался спрос на крупные покупки, который обернется ростом цен, когда будет реализован", - сказала она на конференции Сбербанка "Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству". По мнению Загвоздиной, довольно много накоплений граждан может прийти в рынок жилья. "У нас положительный взгляд на ценовую динамику на этом рынке в конце 2026 года - в 2027 году", - подчеркнула она. Загвоздина оценила текущие активы населения России в 147 триллионов рублей, а вместе с приобретенными инвестиционными квартирами - до 200 триллионов рублей. При этом на банковских вкладах хранится около 60 триллионов рублей. "Что случится с рынком жилья, если даже 10% или даже 5% от этих средств придет на него? Весь рынок новостроек сейчас оценивается в 6 триллионов рублей", - отметила аналитик. Она уточнила, что сценарий роста цен на жилье выше инфляции может быть реализован при условии снижения ключевой ставки до уровня 12-14%. Тогда новостройки могут подорожать на 7% и в 2027 году, и в 2028 году при инфляции в 4,4% и 4% соответственно.Ранее директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи заявил в интервью РИА Недвижимость, что жилье в России дешевеет в реальных ценах с учетом инфляции.
