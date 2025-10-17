Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает шестой торговый день подряд - 17.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает шестой торговый день подряд
Биржевая цена золота в пятницу утром растет, продолжая динамику пяти торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в пятницу утром растет, продолжая динамику пяти торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 77,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,79%, - до 4 381,64 доллара за тройскую унцию. По итогам пяти предыдущих торговых дней котировки драгоценного металла выросли на 10,22%. Декабрьский фьючерс в то же время дорожал на 0,27% - до 53,44 доллара за унцию. "Достигнуть 4 500 долларов за тройскую унцию цена золота может и раньше, чем ожидалось, но многое зависит от того, как долго будут сохраняться опасения по поводу торговли между США и Китаем и временного закрытия американского правительства", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Президент США Дональд Трамп заявил в среду о торговой войне с Китаем. В прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
09:14 17.10.2025
 
Золото дорожает шестой торговый день подряд

Золото подорожало до $4 381,64 за тройскую унцию

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в пятницу утром растет, продолжая динамику пяти торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 77,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,79%, - до 4 381,64 доллара за тройскую унцию. По итогам пяти предыдущих торговых дней котировки драгоценного металла выросли на 10,22%.
Декабрьский фьючерс в то же время дорожал на 0,27% - до 53,44 доллара за унцию.
"Достигнуть 4 500 долларов за тройскую унцию цена золота может и раньше, чем ожидалось, но многое зависит от того, как долго будут сохраняться опасения по поводу торговли между США и Китаем и временного закрытия американского правительства", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
Президент США Дональд Трамп заявил в среду о торговой войне с Китаем. В прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.
 
