https://1prime.ru/20251017/zoloto-863619776.html

Золото дорожает шестой торговый день подряд

Золото дорожает шестой торговый день подряд - 17.10.2025, ПРАЙМ

Золото дорожает шестой торговый день подряд

Биржевая цена золота в пятницу утром растет, продолжая динамику пяти торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 17.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-17T09:14+0300

2025-10-17T09:14+0300

2025-10-17T09:14+0300

экономика

рынок

торги

сша

китай

дональд трамп

comex

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена золота в пятницу утром растет, продолжая динамику пяти торговых дней ранее, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 77,04 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,79%, - до 4 381,64 доллара за тройскую унцию. По итогам пяти предыдущих торговых дней котировки драгоценного металла выросли на 10,22%. Декабрьский фьючерс в то же время дорожал на 0,27% - до 53,44 доллара за унцию. "Достигнуть 4 500 долларов за тройскую унцию цена золота может и раньше, чем ожидалось, но многое зависит от того, как долго будут сохраняться опасения по поводу торговли между США и Китаем и временного закрытия американского правительства", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Президент США Дональд Трамп заявил в среду о торговой войне с Китаем. В прошлую пятницу он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, comex, золото