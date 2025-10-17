Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Серебро обгоняет золото, но это был обман - 17.10.2025
Серебро обгоняет золото, но это был обман
Серебро обгоняет золото, но это был обман - 17.10.2025, ПРАЙМ
Серебро обгоняет золото, но это был обман
На коротком промежутке времени серебро растет быстрее золота. С начала года оно прибавило почти 88%, а золото около 66%. Но если взять более длинный период,... | 17.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-17T14:47+0300
2025-10-17T14:47+0300
мнения аналитиков, серебро, золото, биржевые цены на золото
Мнения аналитиков, серебро, золото, биржевые цены на золото
14:47 17.10.2025
 
Серебро обгоняет золото, но это был обман

Аналитик Скрябин: золото обгонит серебро на длинном горизонте

Дмитрий Скрябин, УК Альфа-Капитал
Дмитрий Скрябин
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. На коротком промежутке времени серебро растет быстрее золота. С начала года оно прибавило почти 88%, а золото около 66%. Но если взять более длинный период, цены металлов сопоставимы: с 17 октября 2024 года оба актива подорожали примерно на 60%. То есть нынешний всплеск — это скорее догоняющее движение, а не начало нового тренда.
В долгосрочной перспективе соотношение стоимости золота к серебру показывает, что золото исторически растет быстрее. Сейчас унция золота стоит примерно в 80 раз дороже унции серебра, тогда как средний показатель за последние 40 лет — около 60. В 1970-х этот коэффициент был ниже 40.
Важно понимать, что серебро — это в первую очередь промышленный металл. На инвестиции и ювелирные изделия приходится не больше трети мирового спроса. Основные потребители серебра — химическая промышленность и медицина. Поэтому стоимость серебра сильно зависит от состояния мировой экономики и темпов роста промышленности.
С практической точки зрения хранение серебра обходится в 100 раз дороже, чем золота, поскольку при той же стоимости оно занимает намного больше места. Кроме того, серебро темнеет со временем и требует ухода. Золото компактнее и исторически лучше подходит для защиты капитала ввиду меньшей волатильности.
Вкладываться в серебро стоит только если вы понимаете, как формируется спрос и предложение на этот металл, и готовы к колебаниям цены. В остальных случаях золото выглядит более спокойным и предсказуемым вариантом.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

