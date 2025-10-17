Серебро обгоняет золото, но это был обман

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. На коротком промежутке времени серебро растет быстрее золота. С начала года оно прибавило почти 88%, а золото около 66%. Но если взять более длинный период, цены металлов сопоставимы: с 17 октября 2024 года оба актива подорожали примерно на 60%. То есть нынешний всплеск — это скорее догоняющее движение, а не начало нового тренда.В долгосрочной перспективе соотношение стоимости золота к серебру показывает, что золото исторически растет быстрее. Сейчас унция золота стоит примерно в 80 раз дороже унции серебра, тогда как средний показатель за последние 40 лет — около 60. В 1970-х этот коэффициент был ниже 40.Важно понимать, что серебро — это в первую очередь промышленный металл. На инвестиции и ювелирные изделия приходится не больше трети мирового спроса. Основные потребители серебра — химическая промышленность и медицина. Поэтому стоимость серебра сильно зависит от состояния мировой экономики и темпов роста промышленности.С практической точки зрения хранение серебра обходится в 100 раз дороже, чем золота, поскольку при той же стоимости оно занимает намного больше места. Кроме того, серебро темнеет со временем и требует ухода. Золото компактнее и исторически лучше подходит для защиты капитала ввиду меньшей волатильности.Вкладываться в серебро стоит только если вы понимаете, как формируется спрос и предложение на этот металл, и готовы к колебаниям цены. В остальных случаях золото выглядит более спокойным и предсказуемым вариантом.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
