Золото готовится завершить неделю ростом на 5% - 17.10.2025
Золото готовится завершить неделю ростом на 5%
Цена золота снижается в пятницу вечером почти на 2%, однако готовится завершить неделю ростом на 5%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. | 17.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Цена золота снижается в пятницу вечером почти на 2%, однако готовится завершить неделю ростом на 5%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 20.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 69,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,61% - до 4 234,89 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,59% - до 50,318 доллара за унцию. С начала недели стоимость золота выросла более чем на 5%. "Я думаю, что более примирительный тон Трампа после первоначального объявления о 100-процентных тарифах немного снял напряжение на рынке драгоценных металлов", - приводит агентство Рейтер мнение независимого аналитика Тая Вона (Tai Wong). Президент США Дональд Трамп в среду оценил ситуацию в отношениях с Китаем как торговую войну. Ранее, 10 октября, он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли. Однако позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, comex, мировая экономика
Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Comex, Мировая экономика
21:06 17.10.2025
 
Золото готовится завершить неделю ростом на 5%

Цена золота снижается в пятницу почти на 2%, но готовится завершить неделю ростом на 5%

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Цена золота снижается в пятницу вечером почти на 2%, однако готовится завершить неделю ростом на 5%, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 20.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 69,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,61% - до 4 234,89 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 5,59% - до 50,318 доллара за унцию.
С начала недели стоимость золота выросла более чем на 5%.
"Я думаю, что более примирительный тон Трампа после первоначального объявления о 100-процентных тарифах немного снял напряжение на рынке драгоценных металлов", - приводит агентство Рейтер мнение независимого аналитика Тая Вона (Tai Wong).
Президент США Дональд Трамп в среду оценил ситуацию в отношениях с Китаем как торговую войну.
Ранее, 10 октября, он объявил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня, объяснив это китайской "агрессивной позицией" в сфере торговли.
Однако позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новые пошлины пока могут подождать, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и решить все вопросы.
Золото обновило исторический максимум
15 октября, 07:57
