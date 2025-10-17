Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зубов рассказал о правовых возможностях зарубежных компаний при регистрации
Зубов рассказал о правовых возможностях зарубежных компаний при регистрации
2025-10-17T17:55+0300
2025-10-17T17:55+0300
бизнес
россия
роспатент
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Зарубежные компании регистрируют товарные знаки в России наравне с отечественными, пользуясь одинаковыми правовыми возможностями, сообщил РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов. "Роспатент при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России. Отечественные и иностранные заявители пользуются одинаковыми правовыми возможностями", - сказал руководитель ведомства. Он добавил, что все заявки проверяются по стандартным критериям: оригинальность знака, его соответствие требованиям законодательства, отсутствие конфликтов с уже зарегистрированными знаками.
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
17:55 17.10.2025
 
Зубов рассказал о правовых возможностях зарубежных компаний при регистрации

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРуководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов
© РИА Новости . Виталий Белоусов
МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Зарубежные компании регистрируют товарные знаки в России наравне с отечественными, пользуясь одинаковыми правовыми возможностями, сообщил РИА Новости глава Роспатента Юрий Зубов.
"Роспатент при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России. Отечественные и иностранные заявители пользуются одинаковыми правовыми возможностями", - сказал руководитель ведомства.
Он добавил, что все заявки проверяются по стандартным критериям: оригинальность знака, его соответствие требованиям законодательства, отсутствие конфликтов с уже зарегистрированными знаками.
Заголовок открываемого материала