В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - 18.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. | 18.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. "Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
