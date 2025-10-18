https://1prime.ru/20251018/aliev--863663226.html
Алиев раскрыл, когда построят линии связи между Казахстаном и Азербайджаном
БАКУ, 18 окт - ПРАЙМ. Строительство подводных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) между Казахстаном и Азербайджаном будет завершено к концу 2026 года, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев."Одним из значимых проектов в области инфраструктуры является строительство подводных волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Договор на строительство подписан в марте 2025 года в Баку, завершение работ запланировано на конец 2026 года, что позволит усилить цифровую интеграцию", - сказал Алиев в интервью казахстанскому Kazinform. Президент Азербайджана также подчеркнул, что дорожная карта на 2022–2027 годы по развитию и эксплуатации Среднего коридора, проходящего по территории Турции, Азербайджана и Казахстана была подписана в 2022 году в городе Актау. "Документ предусматривает синхронное развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, оптимизацию операций, привлечение дополнительного грузопотока, внедрение единой тарифной политики, развитие сети логистических центров и решение других ключевых вопросов", - отметил глава государства. По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября Алиев посетит республику с государственным визитом.
