Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/aviasoobschenie--863661752.html
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят - 18.10.2025, ПРАЙМ
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят
Остановленное авиасообщение между Россией и Мьянмой будет возобновлено, и маршрут перелётов могут продлить до Москвы, рассказал РИА Новости исполнительный... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T10:00+0300
2025-10-18T10:00+0300
экономика
москва
новосибирск
россия
бизнес
мьянма
асеан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Остановленное авиасообщение между Россией и Мьянмой будет возобновлено, и маршрут перелётов могут продлить до Москвы, рассказал РИА Новости исполнительный директор Российско-Мьянманского делового совета Дмитрий Петровский. В сентябре 2023 года Россия и Мьянма запустили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Перелёты осуществлялись по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Ранее в 2025 году рейсы были остановлены. "Идёт активная работа, и перелëты будут возобновлены. Более того, идут разговоры о том, что рейс продолжат до Москвы. Это ярче выявит и туристический, и деловой потенциал Мьянмы - очень яркой страны семьи АСЕАН, еще не вполне интегрированной в российские бизнес-связи", - заявил РИА Новости Петровский на полях форума "Российская энергетическая неделя". Он уточнил, что предполагается выполнение рейсов национальным авиаперевозчиком Myanmar Airways International, как было и до прекращения полётов. "Не готов говорить о сроках, но обычно рейсы открываются под туристический сезон", - отметил собеседник агентства. РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
https://1prime.ru/20250905/myanma-861840061.html
москва
новосибирск
мьянма
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, новосибирск, россия, бизнес, мьянма, асеан
Экономика, МОСКВА, НОВОСИБИРСК, РОССИЯ, Бизнес, МЬЯНМА, АСЕАН
10:00 18.10.2025
 
Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят

Остановленное авиасообщение между Россией и Мьянмой будет возобновлено

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Остановленное авиасообщение между Россией и Мьянмой будет возобновлено, и маршрут перелётов могут продлить до Москвы, рассказал РИА Новости исполнительный директор Российско-Мьянманского делового совета Дмитрий Петровский.
В сентябре 2023 года Россия и Мьянма запустили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Перелёты осуществлялись по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Ранее в 2025 году рейсы были остановлены.
"Идёт активная работа, и перелëты будут возобновлены. Более того, идут разговоры о том, что рейс продолжат до Москвы. Это ярче выявит и туристический, и деловой потенциал Мьянмы - очень яркой страны семьи АСЕАН, еще не вполне интегрированной в российские бизнес-связи", - заявил РИА Новости Петровский на полях форума "Российская энергетическая неделя".
Он уточнил, что предполагается выполнение рейсов национальным авиаперевозчиком Myanmar Airways International, как было и до прекращения полётов.
"Не готов говорить о сроках, но обычно рейсы открываются под туристический сезон", - отметил собеседник агентства.
РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Министр финансов Мьянмы назвал приоритетом расчеты в нацвалютах с Россией
5 сентября, 11:37
 
ЭкономикаМОСКВАНОВОСИБИРСКРОССИЯБизнесМЬЯНМААСЕАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала