https://1prime.ru/20251018/aviasoobschenie--863661752.html

Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят

Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят - 18.10.2025, ПРАЙМ

Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят

Остановленное авиасообщение между Россией и Мьянмой будет возобновлено, и маршрут перелётов могут продлить до Москвы, рассказал РИА Новости исполнительный... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T10:00+0300

2025-10-18T10:00+0300

2025-10-18T10:00+0300

экономика

москва

новосибирск

россия

бизнес

мьянма

асеан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Остановленное авиасообщение между Россией и Мьянмой будет возобновлено, и маршрут перелётов могут продлить до Москвы, рассказал РИА Новости исполнительный директор Российско-Мьянманского делового совета Дмитрий Петровский. В сентябре 2023 года Россия и Мьянма запустили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Перелёты осуществлялись по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Ранее в 2025 году рейсы были остановлены. "Идёт активная работа, и перелëты будут возобновлены. Более того, идут разговоры о том, что рейс продолжат до Москвы. Это ярче выявит и туристический, и деловой потенциал Мьянмы - очень яркой страны семьи АСЕАН, еще не вполне интегрированной в российские бизнес-связи", - заявил РИА Новости Петровский на полях форума "Российская энергетическая неделя". Он уточнил, что предполагается выполнение рейсов национальным авиаперевозчиком Myanmar Airways International, как было и до прекращения полётов. "Не готов говорить о сроках, но обычно рейсы открываются под туристический сезон", - отметил собеседник агентства. РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.

https://1prime.ru/20250905/myanma-861840061.html

москва

новосибирск

мьянма

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, новосибирск, россия, бизнес, мьянма, асеан