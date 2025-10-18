Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновят

https://1prime.ru/20251018/aviasoobschenie--863661752.html
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Остановленное авиасообщение между Россией и Мьянмой будет возобновлено, и маршрут перелётов могут продлить до Москвы, рассказал РИА Новости исполнительный директор Российско-Мьянманского делового совета Дмитрий Петровский. В сентябре 2023 года Россия и Мьянма запустили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Перелёты осуществлялись по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Ранее в 2025 году рейсы были остановлены. "Идёт активная работа, и перелëты будут возобновлены. Более того, идут разговоры о том, что рейс продолжат до Москвы. Это ярче выявит и туристический, и деловой потенциал Мьянмы - очень яркой страны семьи АСЕАН, еще не вполне интегрированной в российские бизнес-связи", - заявил РИА Новости Петровский на полях форума "Российская энергетическая неделя". Он уточнил, что предполагается выполнение рейсов национальным авиаперевозчиком Myanmar Airways International, как было и до прекращения полётов. "Не готов говорить о сроках, но обычно рейсы открываются под туристический сезон", - отметил собеседник агентства. РИА Новости выступило информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
