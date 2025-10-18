https://1prime.ru/20251018/babish-863655908.html

Бабиш стал единственным владельцем агрохолдинга Agrofеrt

ПРАГА, 18 окт - ПРАЙМ. Экс-премьер и лидер выигравшего 3-4 октября выборы в парламент Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш заявил в пятницу, что стал единственным и полноправным владельцем агрохолдинга Agrofеrt и теперь ему ничто не мешает решить ситуацию с конфликтом интересов, возникшим в связи с намерением возглавить формирующееся коалиционное правительство, сообщило Чешское ТВ. "В феврале 2017 года Бабиш инвестировал акции крупнейшего в Восточной Европе агрохолдинга Agrofert в трастовые фонды AB private trust I и AB private trust II в связи с поправкой к закону о конфликте интересов. Однако он сохранил влияние в обоих фондах, поэтому зарегистрирован в Реестре бенефициарных владельцев как прямой бенефициарный владелец холдинга, деятельность которого, в основном, связана с сельским хозяйством, переработкой пищевых продуктов и производством удобрений", - говорится в сообщении. В пятницу Бабиш сообщил телеканаду, что стал 100%-ным акционером компаниии Agrofert и принимает меры для предотвращения конфликта интересов. При этом кандидат в премьеры отказался описывать эти меры более подробно, заявив, что сначала он представит их, как и обещал, президенту Петру Павелу. Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO, созданное и возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата. Сразу после выборов Бабиш начал переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими движениями: SPD, которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", которое получило на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Предполагается, что президент официально поручит Бабишу формирование правительства после первой сессии нового состава парламента, в ходе которой уйдет в отставку нынешний кабмин. Однако, согласно договоренности с президентом, а также в соответствии с чешским законодательством, Бабиш к тому времени должен будет разрешить свой конфликт интересов. Согласно рейтингу журнала Euro опубликованному 31 августа, Бабиш занимает восьмое место в списке самых богатых людей Чехии. Бабиш владеет активами в размере 85 миллиардов крон (около 4,04 миллиарда долларов), все они, в основном, свзаны с деятельностью холдинга Agrofert.

