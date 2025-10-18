Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бабиш стал единственным владельцем агрохолдинга Agrofеrt - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/babish-863655908.html
Бабиш стал единственным владельцем агрохолдинга Agrofеrt
Бабиш стал единственным владельцем агрохолдинга Agrofеrt - 18.10.2025, ПРАЙМ
Бабиш стал единственным владельцем агрохолдинга Agrofеrt
Экс-премьер и лидер выигравшего 3-4 октября выборы в парламент Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш заявил в пятницу, что стал... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T01:45+0300
2025-10-18T01:45+0300
чехия
восточная европа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863655908.jpg?1760741141
ПРАГА, 18 окт - ПРАЙМ. Экс-премьер и лидер выигравшего 3-4 октября выборы в парламент Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш заявил в пятницу, что стал единственным и полноправным владельцем агрохолдинга Agrofеrt и теперь ему ничто не мешает решить ситуацию с конфликтом интересов, возникшим в связи с намерением возглавить формирующееся коалиционное правительство, сообщило Чешское ТВ. "В феврале 2017 года Бабиш инвестировал акции крупнейшего в Восточной Европе агрохолдинга Agrofert в трастовые фонды AB private trust I и AB private trust II в связи с поправкой к закону о конфликте интересов. Однако он сохранил влияние в обоих фондах, поэтому зарегистрирован в Реестре бенефициарных владельцев как прямой бенефициарный владелец холдинга, деятельность которого, в основном, связана с сельским хозяйством, переработкой пищевых продуктов и производством удобрений", - говорится в сообщении. В пятницу Бабиш сообщил телеканаду, что стал 100%-ным акционером компаниии Agrofert и принимает меры для предотвращения конфликта интересов. При этом кандидат в премьеры отказался описывать эти меры более подробно, заявив, что сначала он представит их, как и обещал, президенту Петру Павелу. Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO, созданное и возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата. Сразу после выборов Бабиш начал переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими движениями: SPD, которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", которое получило на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов. Предполагается, что президент официально поручит Бабишу формирование правительства после первой сессии нового состава парламента, в ходе которой уйдет в отставку нынешний кабмин. Однако, согласно договоренности с президентом, а также в соответствии с чешским законодательством, Бабиш к тому времени должен будет разрешить свой конфликт интересов. Согласно рейтингу журнала Euro опубликованному 31 августа, Бабиш занимает восьмое место в списке самых богатых людей Чехии. Бабиш владеет активами в размере 85 миллиардов крон (около 4,04 миллиарда долларов), все они, в основном, свзаны с деятельностью холдинга Agrofert.
чехия
восточная европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
чехия, восточная европа
ЧЕХИЯ, ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
01:45 18.10.2025
 
Бабиш стал единственным владельцем агрохолдинга Agrofеrt

Экс-премьер Чехии Бабиш стал единственным владельцем агрохолдинга Agrofеrt

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 18 окт - ПРАЙМ. Экс-премьер и лидер выигравшего 3-4 октября выборы в парламент Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш заявил в пятницу, что стал единственным и полноправным владельцем агрохолдинга Agrofеrt и теперь ему ничто не мешает решить ситуацию с конфликтом интересов, возникшим в связи с намерением возглавить формирующееся коалиционное правительство, сообщило Чешское ТВ.
"В феврале 2017 года Бабиш инвестировал акции крупнейшего в Восточной Европе агрохолдинга Agrofert в трастовые фонды AB private trust I и AB private trust II в связи с поправкой к закону о конфликте интересов. Однако он сохранил влияние в обоих фондах, поэтому зарегистрирован в Реестре бенефициарных владельцев как прямой бенефициарный владелец холдинга, деятельность которого, в основном, связана с сельским хозяйством, переработкой пищевых продуктов и производством удобрений", - говорится в сообщении.
В пятницу Бабиш сообщил телеканаду, что стал 100%-ным акционером компаниии Agrofert и принимает меры для предотвращения конфликта интересов. При этом кандидат в премьеры отказался описывать эти меры более подробно, заявив, что сначала он представит их, как и обещал, президенту Петру Павелу.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло движение ANO, созданное и возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем. Оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая премьером Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата. Сразу после выборов Бабиш начал переговоры о создании правящей коалиции с двумя другими движениями: SPD, которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилисты", которое получило на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов.
Предполагается, что президент официально поручит Бабишу формирование правительства после первой сессии нового состава парламента, в ходе которой уйдет в отставку нынешний кабмин. Однако, согласно договоренности с президентом, а также в соответствии с чешским законодательством, Бабиш к тому времени должен будет разрешить свой конфликт интересов.
Согласно рейтингу журнала Euro опубликованному 31 августа, Бабиш занимает восьмое место в списке самых богатых людей Чехии. Бабиш владеет активами в размере 85 миллиардов крон (около 4,04 миллиарда долларов), все они, в основном, свзаны с деятельностью холдинга Agrofert.
 
ЧЕХИЯВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала