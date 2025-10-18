Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Внуково сообщил о задержке багажа рейса из Турции - 18.10.2025
Аэропорт Внуково сообщил о задержке багажа рейса из Турции
2025-10-18T13:33+0300
2025-10-18T13:33+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково". "Уважаемые пассажиры рейса Pegasus Airlines РС1458/18.10.2025 Даламан - Москва! К сожалению, 89 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани. Аэропорт уточнил, что при получении сведений о досылке багажа авиагавань незамедлительно ее опубликует. "Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - заключил аэропорт. В пятницу авиагавань объявила о задержке 81 единицы багажа пассажиров рейса РС-1458/17.10.2025 из Даламана в Москву Pegasus Airlines. В субботу аэропорт заявил о доставке багажа во "Внуково" в полном объеме.
13:33 18.10.2025
 
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса Pegasus Airlines РС1458/18.10.2025 Даламан - Москва! К сожалению, 89 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
Аэропорт уточнил, что при получении сведений о досылке багажа авиагавань незамедлительно ее опубликует.
"Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - заключил аэропорт.
В пятницу авиагавань объявила о задержке 81 единицы багажа пассажиров рейса РС-1458/17.10.2025 из Даламана в Москву Pegasus Airlines. В субботу аэропорт заявил о доставке багажа во "Внуково" в полном объеме.
