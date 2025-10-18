https://1prime.ru/20251018/bagazh-863663930.html

Аэропорт Внуково сообщил о задержке багажа рейса из Турции

Аэропорт Внуково сообщил о задержке багажа рейса из Турции - 18.10.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Внуково сообщил о задержке багажа рейса из Турции

Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T13:33+0300

2025-10-18T13:33+0300

2025-10-18T13:33+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

москва

турция

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860218220_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_c2306741ef9e44b4b5f703470c2ce2a2.jpg

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Почти 90 единиц багажа пассажиров рейса из турецкого Даламана в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково". "Уважаемые пассажиры рейса Pegasus Airlines РС1458/18.10.2025 Даламан - Москва! К сожалению, 89 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани. Аэропорт уточнил, что при получении сведений о досылке багажа авиагавань незамедлительно ее опубликует. "Авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства", - заключил аэропорт. В пятницу авиагавань объявила о задержке 81 единицы багажа пассажиров рейса РС-1458/17.10.2025 из Даламана в Москву Pegasus Airlines. В субботу аэропорт заявил о доставке багажа во "Внуково" в полном объеме.

https://1prime.ru/20250920/vnukovo-862542541.html

москва

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, турция, аэропорт внуково