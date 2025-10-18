https://1prime.ru/20251018/bank-863672957.html
Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского RBL Bank
Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского RBL Bank - 18.10.2025, ПРАЙМ
Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского RBL Bank
Эмиратский банк Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского банка RBL Bank за 3 миллиарда долларов, что станет крупнейшей на данный момент... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T22:09+0300
2025-10-18T22:09+0300
2025-10-18T22:09+0300
банки
финансы
дубай
индия
сша
сбербанк
denizbank
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860929309_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_511e377d2c8d0c735ad16311ecafd312.jpg
ДУБАЙ, 18 окт - ПРАЙМ. Эмиратский банк Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского банка RBL Bank за 3 миллиарда долларов, что станет крупнейшей на данный момент зарубежной инвестицией в банковский сектор Индии, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций RBL Bank посредством первичного вливания 3 миллиардов долларов США, что станет крупнейшим на сегодняшний день привлечением прямых иностранных инвестиций и капитала в банковский сектор Индии", - говорится в сообщении пресс-службы. Emirates NBD, контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Дубая, также представлен в Египте, Саудовской Аравии и Турции, где он в 2019 году приобрел у Сбербанка турецкий банк DenizBank.
https://1prime.ru/20250930/torgi-863010727.html
дубай
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860929309_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_1a85b7d73df5f724166ba0bfed00ab67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, дубай, индия, сша, сбербанк, denizbank
Банки, Финансы, Дубай, ИНДИЯ, США, Сбербанк, Denizbank
Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского RBL Bank
Банк Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского RBL Bank за $3 млрд