https://1prime.ru/20251018/bank-863672957.html
2025-10-18T22:09+0300
2025-10-18T22:09+0300
ДУБАЙ, 18 окт - ПРАЙМ. Эмиратский банк Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского банка RBL Bank за 3 миллиарда долларов, что станет крупнейшей на данный момент зарубежной инвестицией в банковский сектор Индии, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций RBL Bank посредством первичного вливания 3 миллиардов долларов США, что станет крупнейшим на сегодняшний день привлечением прямых иностранных инвестиций и капитала в банковский сектор Индии", - говорится в сообщении пресс-службы. Emirates NBD, контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Дубая, также представлен в Египте, Саудовской Аравии и Турции, где он в 2019 году приобрел у Сбербанка турецкий банк DenizBank.
22:09 18.10.2025
 
Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского RBL Bank

Банк Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского RBL Bank за $3 млрд

ДУБАЙ, 18 окт - ПРАЙМ. Эмиратский банк Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций индийского банка RBL Bank за 3 миллиарда долларов, что станет крупнейшей на данный момент зарубежной инвестицией в банковский сектор Индии, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
"Emirates NBD приобретет контрольный пакет акций RBL Bank посредством первичного вливания 3 миллиардов долларов США, что станет крупнейшим на сегодняшний день привлечением прямых иностранных инвестиций и капитала в банковский сектор Индии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Emirates NBD, контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Дубая, также представлен в Египте, Саудовской Аравии и Турции, где он в 2019 году приобрел у Сбербанка турецкий банк DenizBank.
Заголовок открываемого материала