https://1prime.ru/20251018/bpla-863671480.html

В Ульяновской области сообщили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

В Ульяновской области сообщили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА - 18.10.2025, ПРАЙМ

В Ульяновской области сообщили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет после атаки БПЛА в Ульяновской области, сообщило правительство... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T19:42+0300

2025-10-18T19:42+0300

2025-10-18T19:42+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg

САМАРА, 18 окт - ПРАЙМ. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет после атаки БПЛА в Ульяновской области, сообщило правительство региона со ссылкой на замгубернатора Владимира Разумкова. Ранее Центр управления регионом сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь с 17 на 18 октября была атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что пожар был локализован в кратчайшие сроки, работа подстанции была восстановлена. В результате происшествия жертв нет. "По поручению главы региона работаю в Вешкаймском районе. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в штатном режиме, проводятся ремонтные работы. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет", - сообщил Разумков. Замгубернатора добавил, что на месте провели комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, обсудили взаимодействие с силовыми структурами. Все службы жизнеобеспечения работают в особом режиме, отметил Разумков.

https://1prime.ru/20251006/ukraina-863192929.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия