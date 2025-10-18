В Ульяновской области сообщили об отсутствии повреждений после атаки БПЛА

https://1prime.ru/20251018/bpla-863671480.html
САМАРА, 18 окт - ПРАЙМ. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет после атаки БПЛА в Ульяновской области, сообщило правительство региона со ссылкой на замгубернатора Владимира Разумкова. Ранее Центр управления регионом сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь с 17 на 18 октября была атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что пожар был локализован в кратчайшие сроки, работа подстанции была восстановлена. В результате происшествия жертв нет. "По поручению главы региона работаю в Вешкаймском районе. В настоящий момент электроснабжение осуществляется в штатном режиме, проводятся ремонтные работы. Существенных повреждений, которые могут влиять на надежность работы объектов энергетики, нет", - сообщил Разумков. Замгубернатора добавил, что на месте провели комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, обсудили взаимодействие с силовыми структурами. Все службы жизнеобеспечения работают в особом режиме, отметил Разумков.
Повреждений, влияющих на работу энергообъектов, после атаки БПЛА под Ульяновском нет
