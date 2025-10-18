https://1prime.ru/20251018/brend-863672797.html

Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок

Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок - 18.10.2025, ПРАЙМ

Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок

Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок, русский стиль востребован в Индонезии, заявил РИА Новости руководитель Русского дома... | 18.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-18T21:48+0300

2025-10-18T21:48+0300

2025-10-18T21:48+0300

технологии

бизнес

россия

индонезия

джакарта

россотрудничество

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83910/49/839104907_0:35:3519:2014_1920x0_80_0_0_5161af202a1229f71979b02d946acc8c.jpg

ДЖАКАРТА, 18 октября – ПРАЙМ. Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок, русский стиль востребован в Индонезии, заявил РИА Новости руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. Сегодня в индонезийской столице прошло масштабное мероприятие, посвященное сотрудничеству России и Индонезии в сфере культуры и моды. Его посетили как известные индонезийские дизайнеры, так и высокопоставленные чиновники из МИД, министерства креативной экономики, парламента и вооруженных сил, а также представители дипкорпуса. "Мы видим, что индонезийская и русская креативные индустрии притягиваются друг к другу, как магниты. В Индонезии в последние годы появился спрос на все в "русском стиле" - думаем, такой тренд диктует само течение времени. Полагаю, что российские модные бренды и дизайнеры могли бы этим воспользоваться для выхода на индонезийский рынок - здесь бы они несомненно пользовались популярностью", - отметил директор Русского дома. По его словам, дизайнеры Индонезии также стремятся сотрудничать с Россией и уже не первый год участвуют в различных мероприятиях, в том числе и в рамках недели моды стран БРИКС.

https://1prime.ru/20251018/brendy-863659411.html

индонезия

джакарта

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, индонезия, джакарта, россотрудничество, мид