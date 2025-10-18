https://1prime.ru/20251018/brend-863672797.html
Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок
ДЖАКАРТА, 18 октября – ПРАЙМ. Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок, русский стиль востребован в Индонезии, заявил РИА Новости руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. Сегодня в индонезийской столице прошло масштабное мероприятие, посвященное сотрудничеству России и Индонезии в сфере культуры и моды. Его посетили как известные индонезийские дизайнеры, так и высокопоставленные чиновники из МИД, министерства креативной экономики, парламента и вооруженных сил, а также представители дипкорпуса. "Мы видим, что индонезийская и русская креативные индустрии притягиваются друг к другу, как магниты. В Индонезии в последние годы появился спрос на все в "русском стиле" - думаем, такой тренд диктует само течение времени. Полагаю, что российские модные бренды и дизайнеры могли бы этим воспользоваться для выхода на индонезийский рынок - здесь бы они несомненно пользовались популярностью", - отметил директор Русского дома. По его словам, дизайнеры Индонезии также стремятся сотрудничать с Россией и уже не первый год участвуют в различных мероприятиях, в том числе и в рамках недели моды стран БРИКС.
