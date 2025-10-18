Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок - 18.10.2025, ПРАЙМ
Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок
2025-10-18T21:48+0300
2025-10-18T21:48+0300
технологии
бизнес
россия
индонезия
джакарта
россотрудничество
мид
ДЖАКАРТА, 18 октября – ПРАЙМ. Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок, русский стиль востребован в Индонезии, заявил РИА Новости руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. Сегодня в индонезийской столице прошло масштабное мероприятие, посвященное сотрудничеству России и Индонезии в сфере культуры и моды. Его посетили как известные индонезийские дизайнеры, так и высокопоставленные чиновники из МИД, министерства креативной экономики, парламента и вооруженных сил, а также представители дипкорпуса. "Мы видим, что индонезийская и русская креативные индустрии притягиваются друг к другу, как магниты. В Индонезии в последние годы появился спрос на все в "русском стиле" - думаем, такой тренд диктует само течение времени. Полагаю, что российские модные бренды и дизайнеры могли бы этим воспользоваться для выхода на индонезийский рынок - здесь бы они несомненно пользовались популярностью", - отметил директор Русского дома. По его словам, дизайнеры Индонезии также стремятся сотрудничать с Россией и уже не первый год участвуют в различных мероприятиях, в том числе и в рамках недели моды стран БРИКС.
индонезия
джакарта
технологии, бизнес, россия, индонезия, джакарта, россотрудничество, мид
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Россотрудничество, МИД
Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок

Россотрудничество: модные бренды РФ могли бы выйти на рынок Индонезии

ДЖАКАРТА, 18 октября – ПРАЙМ. Российские модные бренды могли бы выйти на индонезийский рынок, русский стиль востребован в Индонезии, заявил РИА Новости руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов.
Сегодня в индонезийской столице прошло масштабное мероприятие, посвященное сотрудничеству России и Индонезии в сфере культуры и моды. Его посетили как известные индонезийские дизайнеры, так и высокопоставленные чиновники из МИД, министерства креативной экономики, парламента и вооруженных сил, а также представители дипкорпуса.
"Мы видим, что индонезийская и русская креативные индустрии притягиваются друг к другу, как магниты. В Индонезии в последние годы появился спрос на все в "русском стиле" - думаем, такой тренд диктует само течение времени. Полагаю, что российские модные бренды и дизайнеры могли бы этим воспользоваться для выхода на индонезийский рынок - здесь бы они несомненно пользовались популярностью", - отметил директор Русского дома.
По его словам, дизайнеры Индонезии также стремятся сотрудничать с Россией и уже не первый год участвуют в различных мероприятиях, в том числе и в рамках недели моды стран БРИКС.
В Роспатенте объяснили, почему бренды регистрируют товарные знаки в России
