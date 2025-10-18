Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на знак в стране, таких примеров очень много, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Юрий Зубов. "Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах — от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак", - сказал глава Роспатента. Он добавил, что ведомство при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России.
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Роспатент
06:41 18.10.2025
 
Известные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков

Зубов: иностранные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков

МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на знак в стране, таких примеров очень много, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Юрий Зубов.
"Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах — от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак", - сказал глава Роспатента.
Он добавил, что ведомство при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России.
 
