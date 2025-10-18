https://1prime.ru/20251018/brendy-863659411.html
Известные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков
Известные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков - 18.10.2025, ПРАЙМ
Известные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков
Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на знак в стране,... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T06:41+0300
2025-10-18T06:41+0300
2025-10-18T06:41+0300
бизнес
россия
экономика
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863659411.jpg?1760758865
МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на знак в стране, таких примеров очень много, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Юрий Зубов.
"Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах — от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак", - сказал глава Роспатента.
Он добавил, что ведомство при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Роспатент
Известные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков
Зубов: иностранные бренды заранее подают документы на продление товарных знаков
МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Известные зарубежные бренды заранее подают документы в Роспатент на продление действия своих товарных знаков в России, чтобы сохранить права на знак в стране, таких примеров очень много, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Юрий Зубов.
"Что касается иностранных компаний, которые продлевают регистрацию своих товарных знаков, таких примеров очень много. Они представлены практически во всех сферах — от автомобилестроения, мебели и техники до креативной индустрии и пищевой продукции. В России охрана товарного знака предоставляется на десять лет, и известные бренды, как правило, подают документы на продление заблаговременно, чтобы сохранить свои права на знак", - сказал глава Роспатента.
Он добавил, что ведомство при регистрации или отклонении заявки на товарный знак как российских, так и зарубежных компаний руководствуется действующим законодательством России.