Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт

ЛА-ПАС, 18 окт - ПРАЙМ. Участие в БРИКС необходимо Боливии, и, если новые власти, которые определятся на выборах в воскресенье, захотят покинуть объединение, это вызовет сильное осуждение в обществе, поделился мнением с РИА Новости секретарь Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (Cicral) в Боливии Маркос Чоке. Второй тур выборов в Боливии пройдет в воскресенье. В него прошли два оппозиционных кандидата - Родриго Пас от центристской Христианской демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, политик правого толка. Таким образом, закончилась 20-летняя эпоха левого движения в Боливии. "В воскресенье определится, к какому горизонту пойдет Боливия как государство. С одной стороны, проамериканский Хорхе Кирога, а с другой стороны - более сдержанный и прагматичный (Пас - ред ), который мог бы обсудить вопрос установления связей с Россией... Если победу одержит Кирога, он, возможно, покинет БРИКС", - отметил эксперт. При этом он добавил, что такое решение вызвало бы серьезное осуждение в парламенте, где у кандидата нет большинства, и в обществе. "В условиях экономического кризиса, в которых живёт Боливия, страна должна искать братские связи, рассматривать любые сценарии, чтобы улучшить состояние экономики. Как (в такой ситуации - ред) можно оставить БРИКС? Это доля в более чем 30% в мировом ВВП. Это ещё и множество контактов, которые можно иметь через Россию, Бразилию, Индию. Я думаю, что если Кирога захочет отдалиться от БРИКС, это вызовет большое осуждение в обществе", - сказал Чоке. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

