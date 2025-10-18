Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/briks-863666793.html
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт - 18.10.2025, ПРАЙМ
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт
Участие в БРИКС необходимо Боливии, и, если новые власти, которые определятся на выборах в воскресенье, захотят покинуть объединение, это вызовет сильное... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T15:59+0300
2025-10-18T16:00+0300
общество
боливия
бразилия
индия
мировая экономика
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_af510b8f11ff216db6d68dc0862c39dd.jpg
ЛА-ПАС, 18 окт - ПРАЙМ. Участие в БРИКС необходимо Боливии, и, если новые власти, которые определятся на выборах в воскресенье, захотят покинуть объединение, это вызовет сильное осуждение в обществе, поделился мнением с РИА Новости секретарь Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (Cicral) в Боливии Маркос Чоке. Второй тур выборов в Боливии пройдет в воскресенье. В него прошли два оппозиционных кандидата - Родриго Пас от центристской Христианской демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, политик правого толка. Таким образом, закончилась 20-летняя эпоха левого движения в Боливии. "В воскресенье определится, к какому горизонту пойдет Боливия как государство. С одной стороны, проамериканский Хорхе Кирога, а с другой стороны - более сдержанный и прагматичный (Пас - ред ), который мог бы обсудить вопрос установления связей с Россией... Если победу одержит Кирога, он, возможно, покинет БРИКС", - отметил эксперт. При этом он добавил, что такое решение вызвало бы серьезное осуждение в парламенте, где у кандидата нет большинства, и в обществе. "В условиях экономического кризиса, в которых живёт Боливия, страна должна искать братские связи, рассматривать любые сценарии, чтобы улучшить состояние экономики. Как (в такой ситуации - ред) можно оставить БРИКС? Это доля в более чем 30% в мировом ВВП. Это ещё и множество контактов, которые можно иметь через Россию, Бразилию, Индию. Я думаю, что если Кирога захочет отдалиться от БРИКС, это вызовет большое осуждение в обществе", - сказал Чоке. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://1prime.ru/20251015/briks--863542662.html
боливия
бразилия
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82612/21/826122142_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ffb9f23d4a8c53637ed41e78e7355e1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , боливия, бразилия, индия, мировая экономика
Общество , БОЛИВИЯ, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, Мировая экономика, Экономика
15:59 18.10.2025 (обновлено: 16:00 18.10.2025)
 
Боливии необходимо участие в БРИКС, считает эксперт

Cекретарь Cicral Чоке: участие в БРИКС необходимо Боливии

© flickr.com / Rusty DarbonneФлаг Боливии
Флаг Боливии - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Флаг Боливии. Архивное фото
© flickr.com / Rusty Darbonne
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛА-ПАС, 18 окт - ПРАЙМ. Участие в БРИКС необходимо Боливии, и, если новые власти, которые определятся на выборах в воскресенье, захотят покинуть объединение, это вызовет сильное осуждение в обществе, поделился мнением с РИА Новости секретарь Центра интеграции и кооперации России и Латинской Америки (Cicral) в Боливии Маркос Чоке.
Второй тур выборов в Боливии пройдет в воскресенье. В него прошли два оппозиционных кандидата - Родриго Пас от центристской Христианской демократической партии и экс-президент Боливии Хорхе Кирога, политик правого толка. Таким образом, закончилась 20-летняя эпоха левого движения в Боливии.
"В воскресенье определится, к какому горизонту пойдет Боливия как государство. С одной стороны, проамериканский Хорхе Кирога, а с другой стороны - более сдержанный и прагматичный (Пас - ред ), который мог бы обсудить вопрос установления связей с Россией... Если победу одержит Кирога, он, возможно, покинет БРИКС", - отметил эксперт.
При этом он добавил, что такое решение вызвало бы серьезное осуждение в парламенте, где у кандидата нет большинства, и в обществе.
"В условиях экономического кризиса, в которых живёт Боливия, страна должна искать братские связи, рассматривать любые сценарии, чтобы улучшить состояние экономики. Как (в такой ситуации - ред) можно оставить БРИКС? Это доля в более чем 30% в мировом ВВП. Это ещё и множество контактов, которые можно иметь через Россию, Бразилию, Индию. Я думаю, что если Кирога захочет отдалиться от БРИКС, это вызовет большое осуждение в обществе", - сказал Чоке.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. БРИКС с 2024 года включает также Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
В Кремле ответили на сообщения о выходе стран БРИКС из объединения
15 октября, 13:22
 
ЭкономикаОбществоБОЛИВИЯБРАЗИЛИЯИНДИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала