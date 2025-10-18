https://1prime.ru/20251018/dmitriev--863662315.html
Дмитриев рассказал о работе над ТЭО тоннеля между Россией и США
2025-10-18T11:01+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) межконтинентального тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску, началась полгода назад, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В субботу Дмитриев заявил о начале обсуждений строительства тоннеля между Россией и США. "Мы (РФПИ - ред.) начали технико-экономическое обоснование тоннеля между Россией и Аляской шесть месяцев назад", - написал Дмитриев в соцсети X. В четверг Дмитриев рассказал о перспективах строительства межконтинентального тоннеля с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
