Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251018/erevan-863670889.html
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна - 18.10.2025, ПРАЙМ
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T18:42+0300
2025-10-18T18:42+0300
акции
общество
армения
рф
никол пашинян
ташир
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859816885_0:37:1261:746_1920x0_80_0_0_1d2d5b10119198c9b2f047e8d56e5141.jpg
ЕРЕВАН, 18 окт - ПРАЙМ. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию службы национальной безопасности. Участники скандируют "свобода". Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
https://1prime.ru/20250830/karapetyan-861505860.html
армения
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859816885_108:0:1151:782_1920x0_80_0_0_568747c9dbd3abc6fc219e187b35ff2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, общество , армения, рф, никол пашинян, ташир
Акции, Общество , АРМЕНИЯ, РФ, Никол Пашинян, Ташир
18:42 18.10.2025
 
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна

Сторонники предпринимателя Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПлакат с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну" во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп"
Плакат с надписью Свободу Самвелу Карапетяну во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании Ташир Групп - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Плакат с надписью "Свободу Самвелу Карапетяну" во время акции в Ереване в поддержку арестованного владельца компании "Ташир Групп" . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 18 окт - ПРАЙМ. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию службы национальной безопасности.
Участники скандируют "свобода".
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.
Самвел Карапетян - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Карапетян рассказал о работе в Армении нового движения "По-нашему"
30 августа, 15:41
 
АкцииОбществоАРМЕНИЯРФНикол ПашинянТашир
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала