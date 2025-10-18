https://1prime.ru/20251018/erevan-863670889.html

В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна

В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна

ЕРЕВАН, 18 окт - ПРАЙМ. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию службы национальной безопасности. Участники скандируют "свобода". Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.

