Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России - 18.10.2025, ПРАЙМ
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России - 18.10.2025, ПРАЙМ
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России
Австрия поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает агентство APA со... | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T18:25+0300
2025-10-18T18:25+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Австрия поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает агентство APA со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Ранее издание EUObserver сообщило, что постпреды стран ЕС не договорились по поводу новых санкций против России из-за нареканий Австрии и Словакии. "Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник... Кроме того, Вена поддерживает продолжение давления на Россию", - говорится в сообщении агентства. Помимо Украины, в Люксембурге будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, включая санкции против Израиля. Австрию будет представлять государственный секретарь Зепп Шеллхорн. В четверг премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если не увидит "разумных предложений" Евросовета по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии. Он добавил, что словацким политическим и деловым кругам пора готовиться к возобновлению отношений с РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
18:25 18.10.2025
 
Австрия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Австрия поддержит 19-й пакет санкций Евросоюза против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, передает агентство APA со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
Ранее издание EUObserver сообщило, что постпреды стран ЕС не договорились по поводу новых санкций против России из-за нареканий Австрии и Словакии.
"Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник... Кроме того, Вена поддерживает продолжение давления на Россию", - говорится в сообщении агентства.
Помимо Украины, в Люксембурге будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, включая санкции против Израиля. Австрию будет представлять государственный секретарь Зепп Шеллхорн.
В четверг премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если не увидит "разумных предложений" Евросовета по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии. Он добавил, что словацким политическим и деловым кругам пора готовиться к возобновлению отношений с РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
