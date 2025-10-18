"Газпром" обратился в суд с иском к филиалу группы Linde

https://1prime.ru/20251018/gazprom-863663084.html
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск ПАО "Газпром" к российскому филиалу группы компаний Linde, говорится в электронной картотеке судебных дел. Ответчиками по иску, помимо "Линде ГМБХ", значатся международная юрфирма Pinsent Masons и немецкая компания Commercium Immobilien- und Beteiligungs-GmbH. Исковое заявление было зарегистрировано судом 17 октября, указано в картотеке.
