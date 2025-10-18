В Германии нашли крупное месторождение лития

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-18T21:27+0300
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк в немецкой земле Саксония-Анхальт крупное месторождение лития, который является ключевым элементом в аккумуляторах, используемых среди прочего в электромобилях, сообщил таблоид Bild. "Компания Neptune Energy, по собственным данным, обнаружила в Альтмарке гигантское месторождение лития. Это может изменить правила игры, особенно для будущего немецкой автомобильной промышленности, так как литий является неотъемлемой частью аккумуляторных батарей, которые используются, например, в электромобилях, смартфонах или планшетах", - пишет издание. По данным компании, в Альтмарке находится месторождение с запасами 43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития. Это было бы "одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире". Добыча не будет осуществляться традиционным способом. Планируется выкачивать термальную воду из глубины на поверхность. Литий будет извлекаться через систему фильтров, а вода будет закачиваться обратно. По оценке компании IW Consult, "потенциальная валовая добавленная стоимость по всей Германии в период с 2025 по 2042 год в случае полной реализации проекта составит 6,4 миллиарда евро". Это может позволить создать до 1,5 тысяч рабочих мест. Пока проект находится на очень ранней стадии. Если всё пойдёт по плану, фаза промышленной добычи должна начаться в 2033 году.
газ, германия, neptune energy
Газ, ГЕРМАНИЯ, Neptune Energy
21:27 18.10.2025
 
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк в немецкой земле Саксония-Анхальт крупное месторождение лития, который является ключевым элементом в аккумуляторах, используемых среди прочего в электромобилях, сообщил таблоид Bild.
"Компания Neptune Energy, по собственным данным, обнаружила в Альтмарке гигантское месторождение лития. Это может изменить правила игры, особенно для будущего немецкой автомобильной промышленности, так как литий является неотъемлемой частью аккумуляторных батарей, которые используются, например, в электромобилях, смартфонах или планшетах", - пишет издание.
По данным компании, в Альтмарке находится месторождение с запасами 43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития. Это было бы "одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире".
Добыча не будет осуществляться традиционным способом. Планируется выкачивать термальную воду из глубины на поверхность. Литий будет извлекаться через систему фильтров, а вода будет закачиваться обратно.
По оценке компании IW Consult, "потенциальная валовая добавленная стоимость по всей Германии в период с 2025 по 2042 год в случае полной реализации проекта составит 6,4 миллиарда евро". Это может позволить создать до 1,5 тысяч рабочих мест.
Пока проект находится на очень ранней стадии. Если всё пойдёт по плану, фаза промышленной добычи должна начаться в 2033 году.
Минприроды назвало перспективные регионы для добычи лития из пластовых вод
Минприроды назвало перспективные регионы для добычи лития из пластовых вод
6 сентября, 08:50
 
ГазГЕРМАНИЯNeptune Energy
 
 
