Глава РФПИ заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США

россия
экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
владимир зеленский
кирилл дмитриев
рфпи
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений создания тоннеля между Россией и США после того, как проект упомянул президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
В своем сообщении в соцсети X Дмитриев напомнил, что Трамп нашел интересной идею про тоннель между Россией и Аляской.
"Обсуждения тоннеля (между Россией и США - ред.) начались!" - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X, однако никаких подробностей глава РФПИ не привёл.
В ходе встречи Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по поводу проекта тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по поводу тоннеля. Зеленский ответил, что идея ему не нравится. Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского.
