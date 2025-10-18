Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США - 18.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251018/glava-863657053.html
Глава РФПИ заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США
Глава РФПИ заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США - 18.10.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений создания тоннеля между Россией и США после того, как проект упомянул | 18.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-18T03:01+0300
2025-10-18T03:01+0300
россия
экономика
сша
канада
китай
дональд трамп
владимир зеленский
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863657053.jpg?1760745668
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений создания тоннеля между Россией и США после того, как проект упомянул президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них. В своем сообщении в соцсети X Дмитриев напомнил, что Трамп нашел интересной идею про тоннель между Россией и Аляской. "Обсуждения тоннеля (между Россией и США - ред.) начались!" - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X, однако никаких подробностей глава РФПИ не привёл. В ходе встречи Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по поводу проекта тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по поводу тоннеля. Зеленский ответил, что идея ему не нравится. Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского.
сша
канада
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, канада, китай, дональд трамп, владимир зеленский, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Экономика, США, КАНАДА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, РФПИ
03:01 18.10.2025
 
Глава РФПИ заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США

Дмитриев заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений создания тоннеля между Россией и США после того, как проект упомянул президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них.
В своем сообщении в соцсети X Дмитриев напомнил, что Трамп нашел интересной идею про тоннель между Россией и Аляской.
"Обсуждения тоннеля (между Россией и США - ред.) начались!" - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X, однако никаких подробностей глава РФПИ не привёл.
В ходе встречи Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по поводу проекта тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по поводу тоннеля. Зеленский ответил, что идея ему не нравится. Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАКАНАДАКИТАЙДональд ТрампВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевРФПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала