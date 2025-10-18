https://1prime.ru/20251018/glava-863657053.html

Глава РФПИ заявил о начале обсуждения проекта тоннеля между Россией и США

2025-10-18T03:01+0300

МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о начале обсуждений создания тоннеля между Россией и США после того, как проект упомянул президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме. Дмитриев в четверг сообщил о перспективах строительства межконтинентального тоннеля через Берингов пролив с помощью технологий компании Boring Company. По его словам, РФПИ изучил существующие предложения, включая железную дорогу США - Канада - Россия - Китай, и поддержит наиболее жизнеспособный из них. В своем сообщении в соцсети X Дмитриев напомнил, что Трамп нашел интересной идею про тоннель между Россией и Аляской. "Обсуждения тоннеля (между Россией и США - ред.) начались!" - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X, однако никаких подробностей глава РФПИ не привёл. В ходе встречи Трампа и Зеленского в Белом доме один из журналистов спросил американского лидера о его мнении по поводу проекта тоннеля. Трамп назвал идею интересной и поинтересовался у Зеленского, что он думает по поводу тоннеля. Зеленский ответил, что идея ему не нравится. Трамп посмеялся над ответом Владимира Зеленского.

2025

россия, сша, канада, китай, дональд трамп, владимир зеленский, кирилл дмитриев, рфпи