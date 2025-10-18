Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества России с Алжиром и Ираком - 18.10.2025
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества России с Алжиром и Ираком
Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости... | 18.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков. "Есть существенный потенциал, с которым нужно системно работать. Сегодня одно из наших направлений и концепций — это фокус на тех странах, которые имеют большой рынок, в первую очередь, нереализованный потенциал. Перспективы взаимодействия с Алжиром - это и сельское хозяйство, и область IT-технологий, фармацевтическая и промышленная отрасли", - сказал он. Вместе с тем глава РАДС отметил бюрократические сложности для работы российских нефтяных компаний из-за необходимости получать сертификаты для своей деятельности. "Технологии, однако, развиваются очень стремительно, и в этом случае бюрократические издержки тормозят весь процесс", - подчеркнул он. В то же время товарооборот между Россией и Ираком составляет всего 400 миллионов долларов при условии быстрорастущего населения арабской страны и экономических возможностей, добавил Горьков. По его словам, российские строительные компании могут реализовать проекты по строительству инфраструктуры. "Мы могли бы поделиться в этой сфере своим богатым опытом: в управлении строительными комплексами, в вопросах, связанных с водо- и теплообеспечением. Мы обладаем многими технологиями, которые вполне конкурентоспособны. Причем у наших компаний уже есть опыт в регионе: в ОАЭ порядка 15 строительных проектов", - заключил собеседник агентства.
15:38 18.10.2025 (обновлено: 16:01 18.10.2025)
 
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества России с Алжиром и Ираком

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Горьков
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков.
"Есть существенный потенциал, с которым нужно системно работать. Сегодня одно из наших направлений и концепций — это фокус на тех странах, которые имеют большой рынок, в первую очередь, нереализованный потенциал. Перспективы взаимодействия с Алжиром - это и сельское хозяйство, и область IT-технологий, фармацевтическая и промышленная отрасли", - сказал он.
Вместе с тем глава РАДС отметил бюрократические сложности для работы российских нефтяных компаний из-за необходимости получать сертификаты для своей деятельности. "Технологии, однако, развиваются очень стремительно, и в этом случае бюрократические издержки тормозят весь процесс", - подчеркнул он.
В то же время товарооборот между Россией и Ираком составляет всего 400 миллионов долларов при условии быстрорастущего населения арабской страны и экономических возможностей, добавил Горьков. По его словам, российские строительные компании могут реализовать проекты по строительству инфраструктуры.
"Мы могли бы поделиться в этой сфере своим богатым опытом: в управлении строительными комплексами, в вопросах, связанных с водо- и теплообеспечением. Мы обладаем многими технологиями, которые вполне конкурентоспособны. Причем у наших компаний уже есть опыт в регионе: в ОАЭ порядка 15 строительных проектов", - заключил собеседник агентства.
Заголовок открываемого материала