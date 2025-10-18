https://1prime.ru/20251018/gorkov-863666534.html

Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества России с Алжиром и Ираком

МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Рынки Алжира и Ирака обладают серьезным потенциалом для участия российского бизнеса в промышленных и технологических проектах, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета (РАДС) Сергей Горьков. "Есть существенный потенциал, с которым нужно системно работать. Сегодня одно из наших направлений и концепций — это фокус на тех странах, которые имеют большой рынок, в первую очередь, нереализованный потенциал. Перспективы взаимодействия с Алжиром - это и сельское хозяйство, и область IT-технологий, фармацевтическая и промышленная отрасли", - сказал он. Вместе с тем глава РАДС отметил бюрократические сложности для работы российских нефтяных компаний из-за необходимости получать сертификаты для своей деятельности. "Технологии, однако, развиваются очень стремительно, и в этом случае бюрократические издержки тормозят весь процесс", - подчеркнул он. В то же время товарооборот между Россией и Ираком составляет всего 400 миллионов долларов при условии быстрорастущего населения арабской страны и экономических возможностей, добавил Горьков. По его словам, российские строительные компании могут реализовать проекты по строительству инфраструктуры. "Мы могли бы поделиться в этой сфере своим богатым опытом: в управлении строительными комплексами, в вопросах, связанных с водо- и теплообеспечением. Мы обладаем многими технологиями, которые вполне конкурентоспособны. Причем у наших компаний уже есть опыт в регионе: в ОАЭ порядка 15 строительных проектов", - заключил собеседник агентства.

