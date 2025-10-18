https://1prime.ru/20251018/gorkov-863666657.html
Российские компании адаптируются к ограничениям в мире, заявил глава РАДС
экономика
бизнес
россия
мировая экономика
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Российский бизнес адаптируется к различными ограничениям и справляется с трудностями при торговле с арабскими странами, крепкие отношения России с регионом положительно на этом сказываются, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков. "Бизнес всегда адаптируется к различным ограничениям. Трудности существуют, но бизнес с ними справляется, демонстрируя при этом результат. Рост товарооборота служит этому свидетельством", - сказал он. По словам собеседника агентства, политические отношения России с арабским миром играют важную роль в торговом процессе.
