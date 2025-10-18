Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские компании адаптируются к ограничениям в мире, заявил глава РАДС - 18.10.2025
Российские компании адаптируются к ограничениям в мире, заявил глава РАДС
экономика
бизнес
россия
мировая экономика
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Российский бизнес адаптируется к различными ограничениям и справляется с трудностями при торговле с арабскими странами, крепкие отношения России с регионом положительно на этом сказываются, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков. "Бизнес всегда адаптируется к различным ограничениям. Трудности существуют, но бизнес с ними справляется, демонстрируя при этом результат. Рост товарооборота служит этому свидетельством", - сказал он. По словам собеседника агентства, политические отношения России с арабским миром играют важную роль в торговом процессе.
бизнес, россия, мировая экономика
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Мировая экономика
15:42 18.10.2025 (обновлено: 15:43 18.10.2025)
 
МОСКВА, 18 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Российский бизнес адаптируется к различными ограничениям и справляется с трудностями при торговле с арабскими странами, крепкие отношения России с регионом положительно на этом сказываются, рассказал в беседе с РИА Новости председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков.
"Бизнес всегда адаптируется к различным ограничениям. Трудности существуют, но бизнес с ними справляется, демонстрируя при этом результат. Рост товарооборота служит этому свидетельством", - сказал он.
По словам собеседника агентства, политические отношения России с арабским миром играют важную роль в торговом процессе.
Сергей Горьков - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Глава РАДС оценил перспективы сотрудничества России с Алжиром и Ираком
15:38
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМировая экономика
 
 
